Qu’est-il arrivé à la chaîne populaire? – HITC

ChilledCow, Illustration & Animation par Juan Pablo Machado

L’interdiction de ChilledCow sur YouTube a envoyé de nombreux admirateurs en mode panique, alors examinons ce qui s’est passé.

Rien ne perturbe l’étude tout à fait comme une interdiction YouTube ChilledCow.

Attendez… où est-il!?

C’est quelque chose que la plupart d’entre nous diront au quotidien ou au moins à la semaine. Vous avez peut-être égaré votre tee-shirt préféré ou vous ne semblez pas trouver votre téléphone qui est tombé sur le côté du canapé avant de partir.

Vous les retrouvez toujours bien évidemment, et ce n’est jamais un gros problème. Un peu plus difficile à trouver est une chaîne YouTube entière qui a mal tourné. Nous aimons tous la musique, mais imaginez si un album que vous écoutiez en boucle sans cesse disparaissait. Vous feriez un flux aussi perdu que le record, et c’est exactement ce que les fans de ChilledCow ont ressenti récemment lorsque la chaîne a été supprimée.

La chaîne propose des vidéos offrant aux fans une radio lofi constante pour étudier, se détendre ou dormir. C’est devenu le lieu incontournable pour aider à étudier pour tant d’étudiants, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg – sa popularité est énorme et répandue.

Interdiction de ChilledCow sur YouTube: que s’est-il passé?

Après que les auditeurs se soient dirigés vers YouTube pour constater que la chaîne avait disparu, ils sont partis à la recherche de réponses.

ChilledCow a tweeté sur YouTube en postant une photo disant que la chaîne avait violé les conditions et les services comme cause de l’interdiction. Cependant, Genius note qu’il était de nouveau opérationnel après dix heures.

La page Twitter a publié une capture d’écran de YouTube confirmant qu’elle était de retour, avec ChilledCow écrivant: «Mon compte n’a pas été interdit, merci du fond du cœur pour le formidable soutien, je suis reconnaissant d’avoir une communauté aussi incroyable… Je lancera à nouveau le flux dès que possible. »

Donc, ça ne peut pas être la faute de la chaîne, non?

Très bien. L’équipe YouTube a répondu au tweet initial (voir ci-dessous) avec la réponse suivante: “Merci de nous l’avoir signalé! Nos équipes ont confirmé qu’il s’agissait d’une erreur de notre côté et votre chaîne a maintenant été réintégrée. Nous sommes désolés que cela se soit produit! Nous avons partagé les commentaires avec notre équipe d’examen pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent à l’avenir. “

Heureusement, la radio que vous connaissez et aimez est de retour.

La radio hip hop Lofi a été ratée!

Étudier n’était tout simplement pas la même chose sans cela.

Ou effrayant! Un certain nombre de fans de la chaîne se sont rassemblés sur Twitter lorsque celle-ci est venue présenter leurs pensées et même ses condoléances. C’est vraiment tellement aimé… Découvrez une sélection de tweets:

Nous imaginons qu’ils sont partout sur la lune maintenant qu’elle est de retour – et oui, cela a été écrit lors de l’écoute, comme il se doit!

