Qui a confectionné la robe Anne-Marie Brits 2020? Nous avons trouvé le créateur de corset sur Instagram! – HITC

Bien qu’elle n’ait pas remporté une nomination aux BRIT cette année, la pop star Anne-Marie a tout de même fait sensation lors de la 40e cérémonie de remise des prix avec sa robe OTT.

En revêtant une robe de satin rose de conte de fées, avec des cheveux roses assortis, un arc géant, un diadème et un train, Anne-Marie visait définitivement à se poser au sommet de la liste des «mieux habillées».

Anne-Marie a eu une rude concurrence avec Billie Eilish, Lizzo, et actuellement l’un des hommes les plus audacieux et les plus flamboyants de la planète, Harry Styles, également sur le tapis rouge. Mais son look Sugar Plum Fairy / Princess reste éblouissant. Potentiellement grâce au train super long qui a pris l’essentiel du tapis alors qu’Anne-Marie y était!

Alors, regardons de plus près le look BRITs 2020 d’Anne-Marie. Découvrez tout sur la robe et le glamour de la popstar ici.

Qui a confectionné la robe BRITs 2020 d’Anne-Marie?

Quand Anne-Marie est sortie dans la robe rose bonbon, tout le monde a instantanément jailli sur le look de conte de fées saccharine. Mais personne ne pouvait savoir qui était responsable de la création de la robe d’Anne-Marie.

De grands noms tels que Burberry et Moschino ont revendiqué la responsabilité de créer des looks pour Billie Eilish, Lizzo et Mabel, mais aucun créateur ne s’est présenté pour dire qu’ils avaient confectionné la robe d’Anne-Marie.

Nous avons creusé pour découvrir que le numéro rose personnalisé avait été conçu par Florence Grellier, étudiante à Central Saint Martins. Florence se décrit sur Instagram comme une «passionnée de corset» et ses créations sont toujours teintées de l’essence du rococo français.

Si vous consultez son Instagram @pearl_whipkill, vous êtes sûr de voir des ensembles très Marie-Antoinette.

Anne-Marie passe OTT

Ce n’est pas seulement la tenue d’Anne-Marie qui a ébloui sur le tapis rouge des BRIT 2020, mais son glam scintillant.

Son maquillage a été créé par Mona Leanne, qui n’est pas seulement une maquilleuse, mais la rédactrice beauté du zine d’impression Polyester. Et si vous vous demandiez comment Mona a obtenu un tel look, vous pourriez être intrigué de savoir qu’elle a utilisé de véritables cristaux Swarovski sur les paupières d’Anne-Marie. Ils ne sont certainement pas seulement les gemmes d’autocollants que vous pouvez acheter sur Amazon pour une contrepartie, c’est sûr!

Kim Roy est responsable de la création du carré rose à l’aspect mouillé. Cette coiffure rose bonbon est la signature d’Anne-Marie depuis un certain temps maintenant, mais Kim a amplifié la couleur pour les BRIT, ajoutant à la nature exagérée.

Anne-Marie Antoinette

Ce style de conte de fées devient la référence d’Anne-Marie, sur le tapis rouge et ailleurs. Depuis son Instagram, nous avons vu des corsets, des bijoux et du pastel s’infiltrer dans ses looks quotidiens. Pour son dernier clip – Anniversaire – Anne-Marie reprend également ce style rococo.

Anne-Marie a terminé sa soirée à la Warner Music et au CIROC afterparty, se transformant en un autre numéro rose.

Il n’a pas encore été confirmé qui a fait sa deuxième tenue, qui consistait en plumage rose et à peu près rien d’autre, mais la ceinture en cristal tenant le look ensemble a été faite par Black & Brown.

VOIR AUSSI: La nouvelle série Netflix est comme une adolescente Stranger Things