Qui a donné de meilleurs groupes? (Années 70)

Nous savons que l’un des débats les plus anciens, les plus classiques et les plus médiatisés de l’histoire de la musique est celui dont le pays a donné les meilleurs groupes de l’histoire. Et si nous creusons plus profondément, c’est le débat de UE contre Royaume-Uni. Mais nous savons aussi avec certitude qu’il y en a plusieurs qui disent que la réponse est très simple. Et oui, ça pourrait l’être. Plus quand la partie britannique sonne des noms comme The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie et The Who pour n’en citer que quelques-uns. Mais si l’on compare décennie par décennie, les choses changent-elles? C’est exactement ce que nous voulons tester …

Lorsque nous avons pris des intervalles de 10 ans, nous avons réalisé que l’équilibre n’était pas du tout inégal. A la fin de la journee, Les États-Unis ont donné au monde certains des groupes les plus spectaculaires de tous les temps. Pour ouvrir ce débat, On va commencer avec les années 70, parce que soyons honnêtes, avec les noms des groupes qui sont dans le paragraphe précédent, ce serait de passer des mots si nous commençons à discuter des années 60. Plus tard, chaque semaine nous lancerons la prochaine décennie jusqu’en 2010 et atteindrons ainsi un vainqueur définitif et bien argumenté.

Pour comparer les groupes et sélectionner le gagnant, nous ferons une tournée des meilleurs qui ont émergé musicalement au cours de la décennie. Nous explorerons son son, son impact sur le monde de la musique et sa pertinence au fil du temps. Pour que les groupes soient éligibles dans une décennie, ils devaient former ou avoir sorti leur premier album dans cet intervalle. Le meilleur de tout, vous serez ceux qui choisiront le gagnant à la fin de chaque note. Cela dit, que le p · n commence (#s ch /[email protected]≠ Z ÷ s:

États-Unis vs Royaume-Uni: qui a donné les meilleurs groupes? (Années 70)

États Unis:

Les années 1970 ont vu l’émergence du hard rock et du punk rock comme l’un des sous-genres les plus importants de la musique. Des sous-genres qui ont vu émerger des groupes légendaires aux États-Unis Les Ramones. Originaire de 1974, les pionniers et les leaders de la scène punk ont ​​jeté les bases d’un des genres les plus importants au monde. Si nous nous tournons pour voir un groupe influent, en voici un qui est difficile à égaler dans son genre.

Un autre groupe légendaire et digne de tous les éloges qu’il a reçus depuis sa fondation en 1971, est The Eagles. Avec deux des trois albums les plus vendus de l’histoire (Greatest Hits # 1 et Hotel California # 2), son country / hard rock a marqué le temps de faire des arrangements musicaux magistraux à ses mélodies. Quelque chose qui à ce jour les maintient comme l’un des meilleurs groupes de tous les temps.

Quand on parle des années 70, il faut parler de musique disco. La décennie qu’il a bâtie sur les fondations laissées par les Bee Gees. Le monde a vu de grands groupes s’exposer comme ABBA, mais aux États-Unis, en particulier deux d’entre eux l’ont cassé sur la piste: Kool & The Gang and Earth, Wind & Fire. Deux bandotas qui non seulement ont continué avec un grand héritage musical, mais qui l’ont également emmené au plus haut niveau et l’ont fusionné avec d’autres genres pour se l’approprier et le partager avec tout le monde.

Royaume-Uni:

Faut-il dire quelque chose Reine? Oui et non. Les mots restent quand nous devons parler de ce que Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon ont fait. Ici, nous ne dirons rien de ce qui n’a pas été dit auparavant. Mais la beauté de cela se souvient. Qui n’aime pas profondément son album 75 A Night at the Opera? Le génie et le dynamisme de sa musique en ont fait l’une des principales influences dans le développement de genres tels que le hard rock, le heavy metal, le glam rock, le rock progressif, le folk, l’opéra, le blues et la pop. Là juste.

Le heavy metal, un genre qui, depuis son arrivée, n’a cessé de croître et d’évoluer avec le temps. De la main de Steve Harris, en 1975, l’un des groupes les plus influents du genre a été fondé à ce jour: Iron Maiden. Ses 100 millions de disques vendus et une carrière légendaire. Bien que le sommet de sa carrière ait été dans les années 80 grâce au légendaire The Number of the Beast, les années 70 étaient celles qui voyaient un groupe qui se souciait peu du son trop lourd, trop bon.

The Police, l’un des premiers groupes de power trio qui l’a brisé sérieusement. Sting, Andy Summers et Stewart Copeland ils ont été les grands pionniers d’un style rock et new wave qui a traversé pour la première fois la zone Europe-États-Unis, contribuant ainsi à mondialiser le renouveau de la musique rock-pop. Si nous allons parler d’influence mondiale, nous avons ici aussi un groupe lourd.

Pour compléter une série de sons familiers, nous devons parler de Musique Roxy. Le groupe formé dans les années 70 a été le pionnier des éléments les plus sophistiqués du glam rock, tandis que influencé de manière significative la musique punk anglaise ancienne et fourni un modèle pour de nombreux actes de nouvelle vague et des éléments innovants de la composition électronique. Là juste, en 2005, Tim de Lisle de The Guardian, a fait valoir que Roxy Music est le deuxième groupe britannique le plus influent après les Beatles.

Comme vous pouvez le constater, le décompte que nous avons effectué est faible. Ce n’est qu’une introduction à certains des événements qui ont marqué l’époque dans les années 70. Un flash de quelques groupes dont l’héritage sera toujours une partie importante du patrimoine culturel de la musique. Donc, avec les groupes que nous vous présentons, et avec les milliers d’autres qui vivent dans votre cœur, il est temps de décider tout d’un coup: quel pays a donné les meilleurs groupes des années 70?

La semaine prochaine laissera la note des années 80 pour que nous nous accrochions également aux mâchoires.