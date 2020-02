Qui a donné les meilleurs groupes des années 80?

Si nous avons réalisé quelque chose lors du dernier débat et que cela ne nous surprend vraiment pas du tout, c’est que les années 70 appartiennent incontestablement au Royaume-Uni. Bien que les États-Unis aient donné des bandotas et des artistes comme Michael Jackson, The Ramones, The Eagles and Earth, Wind & Fire, ils ont été écrasés par le génie de Queen, Iron Maiden, The Police et Roxy Music. Là juste pour l’obtenir, le vote s’est terminé avec 95% des voix du côté britannique.

Il est maintenant temps d’analyser les années 80, celle qui continue de faire la gloire du rock et du métal britannique, mais qui a vu aux États-Unis l’émergence de nouveaux courants et de combinaisons spectaculaires de genres musicaux. Au fur et à mesure que nous vous rencontrons, nous lancerons chaque semaine la prochaine décennie jusqu’en 2010 et atteindrons ainsi un gagnant définitif et bien argumenté.

Pour comparer les groupes et sélectionner le gagnant, nous ferons une tournée des meilleurs qui ont émergé musicalement au cours de la décennie. Nous explorerons son son, son impact sur le monde de la musique et sa pertinence au fil du temps. Pour que les groupes soient éligibles dans une décennie, ils devaient former ou avoir sorti leur premier album dans cet intervalle. Le meilleur de tout, vous serez ceux qui choisiront le gagnant à la fin dans chaque note. Alors sans plus tarder, commençons à explorer ces merveilleuses années 80 pour la musique:

ÉTATS UNIS

Les années 80 ont été formidables pour la musique, cependant, les États-Unis ont vu une diversification spectaculaire et une combinaison de genres. Pour commencer, nous devons mentionner le Piments rouges chauds. Rock alternatif + funk + métal + rap + danse? Eh bien, oui, c’est essentiellement ce que faisaient ceux dirigés par Anthony Kiedis.

Formé par Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon et Steve Shelley, La jeunesse sonore ce sont les grands pionniers du noise rock, un genre musical qui se caractérise par l’utilisation d’éléments musicaux non traditionnels, et qui manque de la plupart des éléments de la structure classique tels que l’harmonie et le rythme. Plus tard, il continuerait avec l’expérimentalisme mais il commencerait à le fusionner avec de la pop jusqu’à ce qu’ils sortent Daydream Nation, disque qui arriverait à devenir un classique indie.

Influencé par le post-punk et le surf rock, le Pixies Ils ont réussi à trouver un son très particulier dans le rock alternatif. Curieusement, sans atteindre un grand succès commercial aux États-Unis, ce serait le Royaume-Uni qui embrasserait son son. Le groupe est souvent considéré comme le prédécesseur immédiat du boom du rock alternatif du début des années 1990. Kurt Cobain lui-même a déclaré que les Pixies étaient l’une de ses plus grandes influences.

Hip-hop + rap / rock? Oui s’il vous plait! Les Beastie Boys Ils méga tombola dans les années 80 nous faisant grimper les klaxons avec nos amis. Avec 50 millions de disques vendus dans le monde, ils sont l’un des groupes de rap avec le plus grand nombre d’unités vendues dans l’histoire. Aujourd’hui, ils sont l’un des groupes de hip-hop les plus anciens au monde et le troisième groupe de rap à entrer au Rock and Roll Hall of Fame.

Est-ce Metallica Le plus grand groupe de metal (trash metal) de tous les temps? Ce ne serait pas fou de le dire. Les arguments demeurent: Metallica est l’album de métal le plus vendu de tous les temps. Metallica est le groupe qui a collecté le plus de billets et d’argent lors de tournées de l’histoire de la musique. Selon Rolling Stone, Master of Puppets est considéré comme le deuxième meilleur disque de métal de tous les temps. Le Black Album est considéré comme l’album qui a introduit la poubelle progressive dans le monde. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire ici. Metallica n’est pas seulement l’un des plus grands groupes de metal de tous les temps, c’est l’un des plus grands groupes de tous les temps. Point final.

ROYAUME-UNI

Steven Patrick Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce ont mis sur pied un bandota appelé Les forgerons. Pos son son innovant, a été appelé par de nombreux critiques experts comme le plus important groupe de rock alternatif qui a émergé dans la scène musicale indépendante britannique des années 80. Quelque chose qu’ils n’ont pas quitté. Là, Rolling Stone les place au 15e rang des 50 meilleurs groupes de rock de tous les temps.

Si nous parlons des années 80, nous devons parler de Le remède. Raids dans différents genres tels que le post-punk, le rock gothique et la nouvelle vague, les Britanniques ont gagné l’amour du monde entier pour leurs rolas émouvants. Il sera toujours beau de se souvenir de la Désintégration de 1989 et de ce qu’elle a fait au rock alternatif. Ici, il y a peu de groupes qui rivalisent en termes de niveau et d’influence.

Changeons un peu l’électronique. Lorsque nous parlons de pionniers dans ce genre, Kraftwerk arrive d’abord dans nos esprits dans les années 70, mais si nous avançons un peu dans le temps, nous avons là Depeche Mode. Ce bandota qui allait devenir un trio en 95 après le départ de Vince Clarke et plus tard Alan Wilder, est considéré comme “le père du rock électronique”. Selon le magazine Q, c’est le groupe de rock électronique le plus populaire que le monde ait jamais connu.

La pop électronique est aujourd’hui ce qu’elle est grâce à Pet Shop Boys. Sans leur influence, nous aurions manqué tellement de sons que nous apprécions aujourd’hui dans les grands groupes contemporains. La façon d’utiliser les synthétiseurs a marqué le temps et fait avancer des millions de groupes de musique électronique, quel que soit le sous-genre auquel ils appartiennent. Vous êtes toujours dans mon esprit!

Après la mort malheureuse de Ian Curtis, le groupe a émergé qui continuerait avec un projet qui tombait déjà amoureux de tout le monde. Alliant synthé pop et danse alternative, Nouvelle commande est devenu l’un des groupes les plus acclamés par la critique et l’un des plus influents des années 80. En 1983, “Blue Monday” est devenu l’album de 12 pouces le plus vendu de l’histoire.

Comme vous pouvez le constater, le décompte que nous avons effectué est faible. Ce n’est qu’une introduction à certains des événements qui ont marqué l’époque dans les années 80. Un flash de quelques groupes dont l’héritage sera toujours une partie importante du patrimoine culturel de la musique. Donc, avec les groupes que nous vous présentons, et avec les milliers d’autres qui vivent dans votre cœur, il est temps de tout décider à la fois: Quel pays a donné les meilleurs groupes dans les années 80?