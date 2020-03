Qui a réalisé la vidéo «Will» de Joyner Lucas? Smith’s est la seule réaction qui compte! – HITC

Les fans de l’acteur vont adorer, mais qui a réalisé la vidéo “Will” de Joyner Lucas?

Quel est votre clip préféré?

C’est incroyablement difficile à cerner étant donné qu’il y en a tellement de formidables. Il y en a quelques-uns qui se distinguent, avec “Learn to Fly” de Foo Fighters, “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, “Weapon of Choice” de Fatboy Slim et “November Rain” de Guns N ‘Roses.

Cependant, il y a eu aussi beaucoup d’exemples merveilleux et plus récents, avec la volonté de Joyner Lucas actuellement à battre en 2020.

Le rappeur américain de 31 ans – de son vrai nom Gary Maurice Lucas, Jr. – impressionne les auditeurs depuis un certain temps maintenant, mais les fans sont ravis de voir son premier album studio enfin sorti!

Le TDAH est sorti le vendredi 27 mars 2020 et le voit collaborer avec des jeunes comme Thug, Timbaland et plus encore. Lors de la sortie d’un album, quelle meilleure façon de célébrer qu’avec un super clip?

Eh bien, Joyner a fait exactement cela…

L’artiste d’enregistrement Joyner Lucas se produit sur la scène de la Viejas Arena le 18 octobre 2019 à San Diego, en Californie.

Qui a réalisé la vidéo «Will» de Joyner Lucas?

Comme souligné par Vibe, la vidéo “ Will ” a été réalisée par Joyner Lucas et Ben Proulx, qui a travaillé avec Joyner sur une multitude de ses courts métrages, y compris “ Revenge ”, “ Broke and Stupid ”, “ I’m Not Racist ” et plus.

Selon IMDb, il s’est d’abord coupé les dents sur le film dramatique Wrecked de 2009.

Avec les paroles «Je me sens comme Will, je pense que je suis un prince, je me sens moi-même» nous présentant la chanson, vous avez une occasion en or de rendre hommage à l’un des acteurs les plus aimés qui travaillent aujourd’hui: Will Smith.

Tout au long de la vidéo, nous voyons Joyner se déguiser en un large éventail de personnages interprétés par l’interprète, tandis que les paroles font constamment référence à l’œuvre citée.

C’est tellement amusant et cela ressemble à un coup parfait de nostalgie, nous emmenant dans un voyage dans le passé et nous encourageant à planifier une journée de cinéma Will Smith dès que possible.

Will Smith donne un cri à Joyner Lucas

L’homme lui-même l’a vu!

Sur l’histoire Instagram de Will Smith, il a reconnu l’excellent travail et a déclaré: «Joyner Lucas, yo. Ce joint est fou. Mec, je suis humilié et honoré… J’adore ce que vous avez fait. C’est créatif… Frère encore, humilié et j’espère vous rencontrer un jour. “

Il l’a également affiché sur son fil, avec la légende: «WOW !!! C’est fou! #Humbled @joynerlucas. “

Découvrez sa réaction complète ci-dessous:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les téléspectateurs réagissent à la vidéo «Will» sur Twitter

Beaucoup ont afflué sur Twitter pour montrer l’artiste et la vidéo avec éloge. Honnêtement, nous pouvons voir cela inspirer des clips similaires sur toute la ligne, et nous avons hâte de voir quelles stars pourraient recevoir ce traitement par la suite.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du DVD de Parasite UK a été confirmée.