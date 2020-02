Qui avait les meilleures cotes de mi-temps du Super Bowl?

Malgré la synchronisation possible des lèvres, Shakira et Super Bowl LIV Halftime Show de J.Lo ont généralement été salués par les fans et les critiques, tandis que l’offre de Maroon 5 et Travis Scott a été largement rejetée.

Mais dans le département de notation de la mi-temps du Super Bowl, c’était une course très serrée. Selon Fox, 103 millions de personnes ont regardé l’effort de co-vedette de Shakira et J.Lo. C’est un chiffre important, mais seulement une augmentation de 4% par rapport au total de 2019.

Cela ressemble à une victoire, bien qu’il y ait aussi le jeu lui-même à considérer. Les cotes du Super Bowl LIV lui-même étaient également plus élevées qu’en 2019. Au total, 99,9 millions de fans ont regardé le récent match sur Fox, qui a reçu une cote des ménages de 41,6. D’autre part, le Super Bowl LIII a recueilli une audience totale de 98,2 millions et une note des ménages de 41,1.

L’affacturage pour les téléspectateurs numériques (sur le site Web de la NFL et via Verizon), ainsi qu’une diffusion simultanée en espagnol sur Fox Deportes, plus de 102 millions de personnes ont assisté au Super Bowl LIV.

Après une brève émission d’après-match, The Masked Singer a attiré 23,73 millions de téléspectateurs – une autre augmentation par rapport à 2019, lorsque CBS a suivi le grand match avec The World’s Best, qui a attiré 22,2 millions de téléspectateurs.

Historiquement (et pour chacun des neuf derniers Super Bowls), les émissions à la mi-temps ont reçu de meilleures notes que leurs jeux correspondants.

Cependant, les cotes globales et les cotes de mi-temps ont diminué ces dernières années.

106,6 millions de fans ont regardé la performance à la mi-temps du Super Bowl LII de Justin Timberlake, une baisse de neuf pour cent par rapport à l’émission acclamée de Super Bowl LI de Lady Gaga, qui comptait 117,5 millions de téléspectateurs.

Quoi qu’il en soit, l’avantage pour tout artiste du Super Bowl à la mi-temps est énorme. Frappant le fer pendant qu’il fait chaud, Shakira a récemment révélé qu’elle entamerait une tournée mondiale complète en 2021. Des informations concernant les lieux, les lieux et les dates devraient être publiées dans les prochains mois.

Fin 2019, J.Lo a tourné une comédie romantique, Marry Me, avec Owen Wilson. Le film devrait sortir plus tard cette année, tout comme The Godmother, qui est actuellement en cours de production.