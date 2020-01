Qui est Alejandro Cabello? Camila et son père partagent les projecteurs des Grammys – nous l’avons trouvé sur Instagram! – HITC

C’était une soirée spéciale pour beaucoup, mais surtout pour Alejandro.

Une dévotion touchante à Alejandro Cabello a fait parler tout le monde lors des 62e Grammy Awards annuels.

Quelle nuit!

Ce fut une soirée triomphale pour un éventail d’artistes merveilleux, mais Billie Eilish a vraiment dominé. L’auteur-compositeur-interprète de 18 ans a remporté l’album de l’année pour Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? affronter les goûts de Lizzo, Bon Iver, Lana Del Rey, Ariana Grande et plus.

Elle a également remporté la meilleure chanson, le meilleur nouvel artiste et le meilleur album vocal pop – incroyable!

Tant de talents remarquables ont été célébrés tout au long de la nuit, avec des artistes populaires comme Tyler, The Creator et Vampire Weekend qui ont également marqué de gros points dans leurs catégories nominées.

Cependant, le moment le plus mémorable a été accordé au public par la seule et unique Camila Cabello…

Camila Cabello se produit sur scène lors de la 62e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards au STAPLES Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.

Performance Grammy de Camila Cabello

La chanteuse cubano-américaine a honoré la scène pour chanter une superbe chanson dans la nuit intitulée «First Man», tirée de son deuxième album Romance en 2019.

Avant la représentation, la jeune femme de 22 ans a dédié la piste à son père – Alejandro Cabello – qui était assis au premier rang pour regarder sa fille livrer la magie.

Ce n’est pas surprenant, mais il a pleuré en entendant la nouvelle chanson. Pendant la représentation, elle s’est approchée de lui et les larmes ont continué à couler. C’est comme si c’était les seules personnes dans la pièce… parler d’un moment de fierté de papa!

Le public des Grammy a été touché par le moment spécial qu’ils ont partagé, mais qui est exactement Alejandro?

Qui est Alejandro Cabello?

Selon Hollywood Life, il est mexicain – la mère de Camila est cubaine – et un immigrant américain, qui est venu aux États-Unis plus d’un an après que Camila (5 ans) et sa mère ont déménagé là-bas. Il a nagé le Rio Grande pour les rejoindre!

C’est en 2016 qu’il a obtenu sa carte verte, des années après le déménagement. Avant cela, il travaillait dans un centre commercial à laver des voitures pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. La même source note qu’ils ont dû utiliser une fausse adresse pour s’assurer que Camila puisse entrer dans une meilleure école.

Alejandro nourrit depuis longtemps le cadeau de sa fille, et il est même allé avec elle aux auditions de X-Factor pour son 15e anniversaire. Sa famille l’a emmenée, conduisant un énorme 12 heures juste pour lui donner un coup de feu. Sur place, elle rejoint Fifth Harmony et le groupe parvient à se hisser à la troisième place. Elle a continué de monter à partir de là.

Il a également une autre fille, la sœur cadette de Camila, Sofia.

Nous imaginons que la performance Grammy de sa fille sera un moment qu’il chérira pour toujours.

