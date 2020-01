Qui est Anton Tammi? Réalisateur du clip «The Blind Lights» de The Weeknd – HITC

Espérons que le nouvel album de The Weeknd arrive avec la vitesse de la voiture qu’il conduit.

La nouvelle vidéo du Weeknd présente les talents de réalisateur d’Anton Tammi, mais qui est-il?

Ce sera une grande année pour Abel Makkonen Tesfaye!

Connu largement sous le nom de The Weeknd, l’auteur-compositeur-interprète canadien est devenu l’un des groupes musicaux les plus populaires des années 2010, consolidant son statut avec son deuxième album de 2015 Beauty Behind the Madness.

C’était l’une des sorties les plus célébrées de l’année, avec des singles à succès tels que «The Hills» et «Can’t Feel My Face». Son suivi a été le célèbre Starboy de 2016, qui a laissé les fans désespérés pour un autre record qu’ils n’avaient pas encore reçu.

Cependant, on nous a donné un avant-goût de son quatrième LP à venir avec le single à succès «Blinding Lights». Parallèlement à cela, nous avons eu droit à sa première performance de long métrage dans Uncut Gems des frères Safdie, avec lui-même aux côtés d’Adam Sandler.

Le film arrive sur Netflix le vendredi 31 janvier 2020, mais avant cela, nous avons été invités à le regarder dans la vidéo exaltante des «Lumières aveuglantes» susmentionnées…

The Weeknd assiste à la première de “Uncut Gems” de A24 au Dome at ArcLight Hollywood le 11 décembre 2019 à Hollywood, en Californie.

The Weeknd: clip vidéo «Blinding Lights»

Il est alimenté par la nostalgie des années 80, avec des éclats de néon qui complimentent parfaitement le magnifique son électronique.

Sans doute, c’est l’une des vidéos les plus élégantes que nous ayons vues de mémoire récente, remplie de couleurs, de voitures rapides, de paysages urbains nocturnes et de lieux luxueux – n’oublions pas la violence!

The Weeknd est de retour avec tout le charisme que vous attendez de lui, mais c’est la direction faisant autorité qui se démarque vraiment ici. Découvrez quelques réactions à la vidéo sur Twitter:

Qui est Anton Tammi?

Anton Tammi est le réalisateur du clip “The Blinded Lights” de The Weeknd.

Il devient un réalisateur de clips musicaux assez renommé et, en fait, il a travaillé avec The Weekend auparavant et assez récemment sur la vidéo 2019 ‘Heartless’.

En plus de cela, il a travaillé avec d’autres artistes populaires tels que Lykke Li, Halsey et JIL, ayant réalisé des vidéos telles que:

– Halsey: «Graveyard» (2019)

– Halsey: «Clementine» 2019)

– Lykke Li: «Hard Rain» (2018)

– Lykke Li: «Deep End» (2018)

– JIL: «All Your Words» (2017)

Vous pouvez voir tout cela sur son site Web.

En 2018, Booooooom TV a interviewé Anton à propos de la vidéo «Hard Rain» et, à la fin, lui a posé des questions sur l’avenir. Il a répondu: «Je serais ravi d’essayer de faire quelque chose où nous écrivons, tournons et montons avec une histoire (pas seulement des visuels) comme objectif principal. Quelque chose avec le dialogue. Les clips vidéo peuvent souvent être un peu – comment dire – trop beaux. »

Eh bien, il vient peut-être de faire sa plus belle!

Suivez Anton Tammi sur Instagram!

Nous sommes ravis de voir ce qu’Anton a en magasin.

Si vous l’êtes aussi, il serait sage de le suivre sur Instagram à @antontammi; il compte actuellement 12,7k followers. Comme vous vous en doutez, il existe de nombreux articles faisant la promotion de sa dernière vidéo pour The Weeknd.

Espérons qu’ils collaboreront à nouveau bientôt.

