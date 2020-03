Qui est Baby Keem? Le pgLang de Kendrick Lamar est lancé! – HITC

Une récente annonce de Kendrick Lamar a incité les fans à parler de Baby Keem.

Qui est le plus grand rappeur qui travaille aujourd’hui?

Si vous deviez sortir et demander aux gens au hasard et recueillir vos résultats, nous imaginons qu’un nom serait cité plus de fois que n’importe quel autre: Kendrick Lamar.

Il a sans doute livré l’album le plus ambitieux, le plus impressionnant et le plus emblématique des années 2010 avec To Pimp a Butterfly en 2015. Cela a époustouflé les fans et les critiques, mais il est revenu deux ans plus tard avec son quatrième album studio, Damn. Encore une fois, l’artiste Compton a eu un autre succès colossal entre ses mains, exigeant l’attention avec des pistes telles que «DNA», «Humble», «Element» et «Loyalty (avec Rihanna)».

Depuis lors, les admirateurs attendent patiemment les nouvelles du cinquième album, et les choses se passent bien quand il essuie ses médias sociaux, comme les artistes ont tendance à le faire avant de dévoiler un projet ces jours-ci.

Cependant, une annonce potentielle d’album s’est rapidement révélée être l’annonce d’une nouvelle société…

Alors, qu’est-ce que pgLang?

Kendrick Lamar se produit lors de la troisième journée de Lollapalooza Buenos Aires 2019 à Hipodromo de San Isidro le 31 mars 2019 à Buenos Aires, Argentine.

Kendrick Lamar présente pgLang

Avec l’aimable autorisation de Rolling Stone, pgLang a rompu son énoncé de mission qui précise: «pgLang est multilingue. Notre communauté parle de musique, de cinéma, de télévision, d’art, de livres et de podcasts – parce que parfois nous devons utiliser différentes langues pour faire passer le message de nos histoires. Des histoires qui parlent à de nombreuses nations, à de nombreuses races et à de nombreux âges. C’est pourquoi nos scénaristes, chanteurs, réalisateurs, musiciens et producteurs cassent les formats lorsque nous construisons des idées et les rendons réelles pour les curieux. »

Suite: «Mettre des chevilles rondes à travers des trous carrés n’est pas un processus, mais nous embrassons l’idée d’anarchie et les défis qui nous rendent plus forts. pgLang se concentre sur l’utilisation de nos expériences et sur la formation de nos nombreux collaborateurs pour créer des histoires également accessibles et engageantes, puis les adapter aux meilleurs médias. »

Donc, ce que nous avons ici n’est pas une maison de disques, mais une entreprise qui travaille pour nourrir les talents à travers un éventail de supports créatifs.

La déclaration ci-dessus est racontée via un court métrage écrit et réalisé par Dave Free. Présentes sont Kendrick Lamar, Yara Shahidi, Jorja Smith et Baby Keem…

Qui est Baby Keem?

Baby Keem est un rappeur américain de 19 ans né à Las Vegas, Nevada.

Son vrai nom est Hykeem Jamaal Carter, Jr. et l’auteur-compositeur et producteur est peut-être mieux connu pour le single “Orange Soda”, qui a éclaté sur le Billboard Hot 100 à 98.

Le morceau impressionnant est présenté sur sa deuxième mixtape – intitulée Die for My B ** ch – qui est sortie en 2019.

Sa première mixtape, quant à elle, a été publiée un an auparavant et intitulée The Sound of a Bad Habit, avec des morceaux tels que «Wolves», «Xmen» et «Baby Keem».

Avec son implication dans le pgLang de Kendrick, il serait sage de supposer qu’il a travaillé avec le rappeur dans le passé, car il a écrit et produit des crédits sur Black Panther: The Album, qui a célébré une gamme de talents dans l’industrie.

En plus de cela, il bénéficie de crédits supplémentaires sur le troisième album de Jay Rock, Redemption, et du cinquième disque de Schoolboy Q, Crash Talk de 2019.

Suivez Baby Keem sur Instagram

Si vous souhaitez rester à jour avec Baby Keem, et bien sûr, pgLang, cela vaut vraiment la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @keem; il compte actuellement 135 000 abonnés.

Outre deux articles précédents sur son travail préexistant, les articles les plus récents aident tous à promouvoir pgLang, contenant à la fois des vidéos et des articles cryptiques.

L’une d’elles présente une image d’un journal appelé The pgLang Times, avec une citation de Kendrick Lamar lisant «Selfless. Réinitialiser ”sur l’une des images.

Dans d’autres nouvelles, Murder 24/7 est-il terminé?