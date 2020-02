Qui est Charlotte Awbery? Age et Instagram après la célébrité du Ellen Show – HITC

Si vous avez vu une dame blonde ceinturer parfaitement une performance improvisée de “Shallow” de A Star Is Born sur les réseaux sociaux cette semaine, c’est sans aucun doute Charlotte Awbery.

La chanteuse basée à Londres a fait exploser le monde grâce à un vlog devenu viral.

La vidéo originale, créée par YouTuber Kevin Freshwater, l’a montré incitant Charlotte – qui n’était qu’un passant du métro londonien – à chanter avec lui sur ‘Shallow’. Ce à quoi Kevin ne s’attendait pas, c’est que Charlotte sortirait avec une voix pour rivaliser avec celle de Lady Gaga.

Maintenant, la vidéo a été visionnée plus de 60 millions de fois et compte, et Charlotte a même été envoyée par avion à Los Angeles pour se produire sur The Ellen Show!

Alors, connaissons la chanteuse ‘Shallow’ avant qu’elle ne fasse exploser un gros moment. Voici tout ce que vous devez savoir sur Charlotte Awbery, de son âge à sa carrière.

Quel âge a Charlotte Awbery?

Selon Famous Birthdays, Charlotte Awbery a 31 ans. Ils déclarent qu’elle est née le 4 octobre 1988 à Romford, East London.

Dans le profil de Paper Magazine, ils disent qu’elle n’a que 30 ans.

Mais ce qui ressort clairement de sa capacité vocale, c’est que Charlotte joue depuis longtemps. Elle est chanteuse professionnelle depuis 15 ans et a principalement joué dans des pubs, chantée lors de mariages et dans des restaurants.

La vidéo «peu profonde» devient virale

Charlotte est apparue sur The Ellen Show pour parler de la façon dont la vidéo originale a vu le jour.

Elle a déclaré: «J’étais littéralement en route pour rencontrer mon ami.»

Mais ce n’était pas la partie choquante, ce qui était plus étonnant, c’était les détails qu’Ellen a révélés à Charlotte sur sa vidéo virale. Ellen a expliqué que grâce au chant de Charlotte, “Shallow” a réintégré le palmarès du Top 40, accumulé plus de 60 millions de vues sur YouTube, et le nombre de ses followers sur Instagram est passé de 4000 à 400000.

À la date de publication, Charlotte a maintenant un compte Instagram de plus de 500 000 et l’un de ses célèbres abonnés comprend l’icône pop Ariana Grande!

Suivez Charlotte sur Instagram

Pour vous tenir au courant de la prochaine sensation de chant de la Grande-Bretagne, assurez-vous de rejoindre sa méga fanbase sur Instagram.

Vous pouvez la trouver @charlotteawbery.

On lui a déjà donné le très convoité «coche bleue», alors vous savez que de grandes choses arrivent à Charlotte!

VOIR ÉGALEMENT: Rencontrez Miss Grande-Bretagne 2020