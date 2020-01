Qui est Claudia Sulewski? La petite amie de Finneas O’Connell émerveille en apparence aux Grammys – HITC

Alors que Billie Eilish gagnait gros aux Grammys, son frère et sa petite amie ont également attiré l’attention lors de la cérémonie.

La plus grande soirée de musique, les Grammys, est maintenant venue et a disparu, mais le faste et le glamour de la cérémonie de 2020 étaient encore une fois quelque chose à voir.

La cérémonie parsemée d’étoiles a été un grand événement avec toutes les plus grandes stars de l’industrie musicale à Los Angeles pour célébrer les 12 derniers mois de la musique.

Sans surprise, Billie Eilish a été la plus grande gagnante de la soirée avec cinq récompenses, dont la chanson de l’année.

Au cours de son discours d’acceptation, elle a amené son frère, Finneas O’Connell, avec elle sur la scène où il a également prononcé quelques mots, dont un merci à sa petite amie.

Mais qui est la petite amie de Finneas O’Connell?

Claudia Sulewski impressionne aux Grammys

Claudia Sulewski, 23 ans, a pris le tapis rouge au Staples Center avec facilité lors des Grammys 2020, regardant très bien à la maison aux côtés de son petit ami Finneas O’Connell malgré le fait que Los Angeles se trouve à des milliers de kilomètres de sa ville natale de Chicago.

Le couple sort ensemble depuis 2018 Finneas a même sorti un single à cette époque intitulé “Claudia” qui a été écrit après la première nuit de leur rencontre.

Si cela ne ressemble pas à des objectifs relationnels, nous ne savons pas ce que cela signifie.

Que fait Claudia Sulewski?

Alors que Finneas O’Connell est musicien, producteur de musique et acteur, Claudia est devenue célèbre par différents moyens.

Le joueur de 23 ans est un YouTuber et a été actif sur le site de partage de vidéos au cours de la dernière décennie, publiant n’importe quoi, des vlogs aux tutoriels de maquillage.

Pendant ce temps, elle a gagné deux millions d’abonnés impressionnants tandis que sur ses pages Instagram et Twitter, elle compte respectivement 1,4 million et 308 000 abonnés supplémentaires.

En plus de sa présence sur les réseaux sociaux, comme Finneas, Claudia a également été impliquée dans certains rôles avec neuf rôles à son nom depuis 2015, dont le plus important est venu dans la série [email protected], The Commute et le film Deadcon.

Les fans réagissent à un adorable couple sur Twitter

Il est sûr de dire que les fans étaient ravis de voir le couple se pavaner sur le tapis rouge des Grammys avec beaucoup de succès sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs louanges.

Cet utilisateur de Twitter, cependant, ne pouvait pas vraiment croire à quel point Claudia était arrivée: «Voir Claudia Sulewski sur une présentation des Grammys est tellement bizarre. Comme si je la regardais tirer. Comment va-t-elle avec un lauréat d’un Grammy. »

Un autre a commenté: “Je regarde Claudia Sulewski depuis que je suis au collège et j’adore la voir prospérer et vivre sa meilleure vie.”

Et enfin, cet utilisateur de Twitter a ajouté: «POUVONS-NOUS PARLER DE LA FAÇON DONT BONNES FINNEAS ET CLAUDIA REGARDAIENT LE TAPIS ROUGE? quel couple puissant. “

Il semble certainement que la paire soit un couple populaire.

