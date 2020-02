Qui est Erykah Badu et pourquoi est “La Reine de l’âme néo”?

Derrière chaque grand genre musical, il y a toujours un grand artiste qui a osé défier les sons préexistants de l’époque. C’est précisément le cas d’Erykah Badu, “la reine du néo soul”, qui depuis 1997 a révolutionné la musique avec son tout nouveau son. La meilleure chose à ce sujet est que nous l’aurons au Carnaval de Bahidorá 2020 marquant la première fois qu’il est présenté au Mexique.

Contrairement à d’autres grands musiciens, Erica Abi Wright Il n’a pas commencé dans les premiers stades de sa vie musicale. Bien que depuis son enfance, il était un amoureux des sons soul des années 70, il a commencé à vivre le boom du hip hop des années 80, et était un amoureux du jazz à Billie Holiday, la musique comme son mode de vie est venue plus tard pour elle.

En 1994, des années après avoir été consacré à l’enseignement, c’est qu’il a changé de vie en apparaissant en première partie d’un spectacle du chanteur, compositeur et producteur D’Angelo. Sans beaucoup plus que sa voix enveloppante, Badu a impressionné tout le monde également, dont Kedar Massenburg, le manager de D’Angelo. Les connaisseurs de Badu sauront pourquoi il a fait une telle impression sur lui et pourquoi sans y réfléchir à deux fois, il l’a engagée pour faire une version en duo du thème de Marvin Gaye et Tammi Terrell “Your Precious Love”. Peu de temps après et victime de son propre talent, Erykah Badu signe son premier contrat avec Entertainment et commence à enregistrer le premier album qui lui fera gagner deux Grammys.

Sans beaucoup plus que l’amour de la musique et une vision particulière de celui-ci, il s’est aventuré à réaliser un projet intitulé Baduizm sous la production de Massenburg lui-même. Avec cet album de 1997, Badu est devenu la sensation du néo soul et du R&B pour sa façon particulière de chanter, combinant des styles qui n’avaient jamais été vus ensemble auparavant. Baduizm a donné au monde “On & On”, “Next Lifetime” et “Otherside of the Game” pour mentionner quelques bijoux.

Bien que la néo soul soit un genre qui a commencé à prendre forme depuis les années 80 et au début des années 90, elle n’avait jamais été poussée par un artiste avec un projet aussi solide et innovant que celui d’Erykah. Erykah elle-même ne sait pas avec certitude ce qu’est la néo-soul, cette intéressante combinaison entre soul et hip-hop, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que son courage à faire de la musique qui n’avait pas sonné auparavant à la radio américaine a été la meilleure décision de sa vie.

Depuis lors, Badu est l’un des artistes les plus acclamés de la scène américaine et internationale. Ses prochains albums Mama’s Gun et Worldwide Underground sont une confirmation absolue de la qualité et du talent, libérant des chansons incroyables comme “Bag Lady” et “Love of My Life”, la chanson qui donnerait un autre Grammy en 2002. En 2008 et 2010, Badu a sorti New Amerykah, un double album qui serait son dernier matériel d’étude. Bien qu’il ait maintenant 10 ans sans rien dévoiler, sa musique reste en vigueur pour son honnêteté et son spiritisme, pour sa magie et sa pertinence sur la scène musicale.