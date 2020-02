Qui est Gerry Cinnamon? Les fans de Reading et de Leeds se séparent après l’annonce de la programmation – HITC

Reading et Leeds, c’est ce festival qui se répète tous les mois d’août, celui auquel vous iriez avec tous vos camarades de classe après avoir terminé les examens.

C’est un passé historique en tant que festival de rock dirigé par des groupes emblématiques tels que Nirvana, The Cure et Blur a été intégré dans un où les adolescents expérimentent leur premier goût de liberté et leurs premières gorgées de bière tiède.

Cependant, cela ne veut pas dire que les festivaliers ne sont pas là uniquement pour la musique. En fait, la forte réaction à la programmation de 2020 pourrait vous faire penser que ce qui leur importe vraiment, c’est la musique.

L’annonce d’un certain Gerry Cinnamon en tête d’affiche a massivement divisé les fans du festival. Alors, qui est Gerry Cinnamon? Et pourquoi diable est-il en tête d’affiche de Reading et Leeds?

Qui est Gerry Cinnamon?

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Gerry Cinnamon, ne vous inquiétez pas, nous non plus.

L’artiste écossais indépendant sort de la musique depuis 2015, mais ce n’est que lorsqu’il a sorti son premier album autoproduit Erratic Cinematic en 2017 qu’il a vraiment attiré l’attention du public.

Cet album a rapidement atteint le sommet des palmarès des albums iTunes, mais il est peu probable que vous ayez entendu Gerry Cinnamon exploser sur votre radio. Comme il n’a toujours pas de soutien de label, Gerry obtient rarement une pièce radiophonique!

Ainsi, lorsque la programmation de Reading et Leeds 2020 a été publiée et que Gerry a pris les devants samedi soir, de nombreux fans étaient confus.

Gerry divise la foule

La réservation de Gerry Cinnamon a été source de division même pour ceux qui avaient entendu parler de l’artiste écossais.

Beaucoup sont allés sur Twitter pour partager leur enthousiasme à la fente de sous-titre de Gerry samedi. Un téléspectateur a même tweeté que Gerry était “de loin la meilleure personne que j’ai vue en direct”.

Mais le positif a été mélangé avec le négatif, car des flux d’utilisateurs de Twitter ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de qui était Gerry, ou qu’ils n’étaient pas impressionnés qu’il ait été sélectionné pour un créneau aussi important.

Lots a également commenté la structuration des créneaux horaires, déçu que l’équipe de réservation ait fait un travail si terrible en organisant les artistes qui jouaient côte à côte. Le duo de rap londonien D-Block Europe est sur la scène principale avant que l’artiste rock Gerry Cinnamon et le groupe de heavy metal IDLES soient juste avant l’artiste Grime AJ Tracey, si cela est un indicateur de la façon dont ils se sont trompés.

Qui d’autre joue à Reading et Leeds 2020?

Malgré toute l’agitation de Gerry Cinnamon, il y a une excitation générale pour la programmation de Reading et Leeds cette année.

Les trois têtes d’affiche principales du week-end sont Stormzy, Liam Gallagher et Rage Against the Machine.

Parmi les autres grands joueurs sur la scène principale, citons le trio de rap géorgien Migos, le rappeur d’inspiration punk Slowthai et Courteeners.

Découvrez la gamme complète ci-dessous!

Reading et le festival de Leeds auront lieu le dernier week-end d’août 2020.

