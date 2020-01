Qui est Icee TGM? Les fans spéculent sur les caractéristiques de la sœur de Jay Hus sur Big Conspiracy – HITC

J Hus a lancé 2020 dans le bon sens avec la sortie de son incroyable nouvel album.

J Hus est de retour, mais les fans pensent que sa sœur est prête pour le voyage cette fois!

C’est toujours un peu tendu d’attendre le deuxième album…

Sera-ce aussi bon? Le premier était-il unique? Cela s’est avéré être le cas à plusieurs reprises, mais de toute évidence, la plupart des artistes dépassent et promettent de faire leurs débuts. Nous l’avons vu récemment avec Stormzy’s Heavy Is The Head, et maintenant, nous l’avons vu avec J Hus.

Le rappeur britannique de 23 ans – Momodou Lamin Jallow – a commencé à attirer l’attention en 2015 avec la sortie de sa chanson ‘Dem Boy Paigon’, et la sortie de son premier album Common Sense en 2017 l’a confirmé comme un talent chérir.

Depuis, les masses ont écouté des extraits comme “Avez-vous vu”, mais en janvier 2020, il est enfin revenu avec son deuxième effort.

Big Conspiracy présente iceè tgm

Le nouvel album de J Hus – intitulé Big Conspiracy – a connu une véritable tempête avec les fans jusqu’à présent, mais la majorité des discussions se concentrent sur les deux premiers morceaux.

Tant la chanson titre «Big Conspiracy» que «Helicopter» présentent une artiste appelée iceè tgm et sa voix est sacrément incroyable. La chimie qu’elle a avec Momodou sur les pistes est autre chose – ils rebondissent et se complètent parfaitement.

Les auditeurs ont été assez surpris: «Qui est-ce!?», Vous avez peut-être demandé avec admiration. Eh bien, les fans semblent penser que c’est sa sœur!

Les fans pensent que iceè tgm est la sœur de J Hus!

Cette spéculation provient d’un tweet du rappeur britannique Keys the Prince, qui a posté une vidéo (top tweet) de son Instagram de sa performance avec la légende: «La sœur de J Hus peut aussi rapper !!! Comme le rap rap !!! C’est long pour le jeu! iceè tgm. ”

On ne sait pas si cela est vrai à 100% ou non, mais nous imaginons que cela sera révélé très bientôt. Après le tour incroyable de Icee sur les deux premières coupes du disque, il y a certainement une demande pour du matériel.

Pour le moment cependant, c’est une artiste inconnue qui a marqué une collaboration forte et prometteuse avec l’un des meilleurs du jeu en ce moment.

Découvrez une sélection de tweets:

Suivez iceè tgm sur Instagram!

Vous pouvez trouver icee tgm sur Instagram à @ icee.tgm. Elle comptait un peu plus de 700 abonnés lorsque le record a chuté, mais actuellement, elle en compte déjà 5000!

Il y a en fait pas mal de messages sur elle mettant en vedette son rap, et un a attiré l’attention sur la légende…

Dans un article de janvier, nous la voyons rapper et l’un des hashtags est «#blackgirlmagic». Maintenant, quand nous pensons aux rappeurs et à la magie, J Hus vient certainement à l’esprit, car il a en fait suscité une controverse dans le passé pour faire référence à la magie noire.

Bien sûr, cela ne confirme rien, mais nous pouvons voir pourquoi c’est une intrigue piquée.

