Qui est Jérémie Asiamah? La nouvelle voix de la machine à sous BBC Radio 1Xtra du vendredi soir! – HITC

Les choses bougent à BBC Radio 1Xtra, mais qui est Jeremiah Asiamah?

Il existe de très bonnes stations, mais l’une des meilleures est sans doute la BBC Radio 1Xtra, ou tout simplement 1Xtra, plutôt. Ils jouent une gamme de brillants styles urbain contemporain, hip-hop, rap, batterie et basse, grime, dancehall et bien plus encore. Ils sont toujours en mesure de présenter certains des plus grands et des meilleurs talents émergents d’une variété de scènes.

La station fonctionne bien depuis l’été 2002, mais on pourrait dire qu’elle a été à son meilleur au cours des dernières années.

Cependant, la BBC note que DJ Charlesy quitte son créneau suite à la décision de déménager à l’étranger. Heureusement pour nous, ils ont réussi un remplacement stellaire…

DJ Charlesy DJs lors de l’événement de lancement de l’édition limitée Disturbing London x smart BRABUS fortwo car à Hoxton Docks le 12 juillet 2017 à Londres, en Angleterre.

Jeremiah Asiamah remplace DJ Charlesy

La source confirme que DJ Charlesy passera le flambeau à Jeremiah Asiamah dès qu’il livrera son dernier spectacle du vendredi soir (de 19 h à 21 h) le vendredi 7 février 2020.

Il convient également de noter qu’ils disent qu’il «… restera un élément clé de la famille 1Xtra».

S’adressant à la BBC, il a déclaré: «Les deux dernières années sur 1Xtra ont facilement été les deux meilleures années de ma vie. Je suis triste de partir mais je ne serais jamais parti si Jeremiah Asiamah n’était pas la personne qui prenait le relais le vendredi. Jerry est quelqu’un qui mérite à 100% d’avoir une émission régulière sur 1Xtra! Je sais qu’il va l’écraser! Je ne compte pas cela comme la fin de moi et 1Xtra, je serai certainement de retour! “

Malgré le sentiment agréable, cela signifie toujours pas de DJ Charlesy en ce moment! Nous savions cependant qu’il nous laisserait entre de bonnes mains, et le premier spectacle de Jeremiah sortira le vendredi 14 février. Le DJ précédent en a fait une machine à sous encore plus prestigieuse, alors apprenons-en la nouvelle voix!

Qui est Jérémie Asiamah?

La BBC écrit qu’il a rejoint 1Xtra en 2017, il n’est donc certainement pas étranger!

Il a travaillé avec Snoochie Shy et Kenny Allstar et s’est consolidé comme une présence régulière au sein de la famille 1Xtra, apparaissant sur un tas de leurs émissions telles que le podcast Tell It sur BBC Sounds.

C’est quand même un gros problème, étant donné qu’il s’agit de sa toute première place permanente, et il est prêt à en tirer le meilleur parti: «Je me sens béni et excité d’avoir la chance de faire du vendredi soir le mien. Montrer mon amour de la danse, de la musique afro et caribéenne et simplement créer une ambiance de fête à la radio nationale… tout ce que je peux dire, c’est de partir! »

Il est également DJ et a livré des sets impressionnants lors d’événements tels que Glastonbury, le festival Lost and Found d’Annie Mac et le carnaval de Notting Hill.

Il compte actuellement plus de 6 000 abonnés et dans un récent article concernant la bonne nouvelle, il a écrit: «J’ai commencé ce voyage il y a 6 ans, So Grateful Thank you Jesus… Friday Nights 7-9 PM on @ 1Xtra with Jeremiah Asiamah is Happening !! !! Merci à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début et merci à mon frère @djcharlesy. “

Tant de fans ont offert leurs félicitations dans les commentaires.

Nous avons hâte de nous lancer dans le voyage musical qu’il nous réserve!

