Qui est la sœur de Wiley? Stormzy devient personnel avec ‘Still Disappointed’! – HITC

Il n’y a pas de fin en vue pour la guerre de rap entre Wiley et Stormzy.

Stormzy est toujours déçu, et maintenant les auditeurs se demandent qui est la sœur de Wiley…

Merde, ça chauffe!

Nous avons vu tant de querelles aller et venir au fil des ans. Vous avez des goûts de Madonna et Lady Gaga, Kanye West et Taylor Swift, Lil ’Kim et Nicki Minaj et le champion de toutes les querelles musicales, Liam et Noel Gallagher, qui à ce stade est moins un spectacle que le business as usual.

Cependant, l’une des plus excitantes à suivre de mémoire récente est survenue lorsque Machine Gun Kelly a décidé de déclencher une guerre diss avec Eminem, à laquelle le légendaire rappeur a répondu par «Killshot».

C’était vraiment tendu de voir les diss-pistes s’intensifier, mais honnêtement, ce nouveau choc prend le gâteau.

La querelle de Stormzy et Wiley continue

Le parrain de Grime souvent cité – Wiley – a un respect considérable sur la scène, mais cela ne signifie pas qu’il ne fera pas de commentaires controversés.

Après avoir critiqué Ed Sheeran sur les réseaux sociaux, le collaborateur de la pop star “Take Me Back to London” – Stormzy – a décidé d’intervenir et de le défendre. Il semblait que ce ne serait qu’un petit argument en ligne, mais c’est devenu bien plus que cela. Pour en savoir plus sur la querelle, vous pouvez le faire ici.

Après que la conversation soit devenue particulièrement houleuse, Wiley a décidé de laisser tomber une piste de diss en appelant Stormzy avec ‘Eediyat Skengman (Stormzy Send)’. Stormzy a répondu de la même manière avec «Disappointed», Wiley à nouveau avec une deuxième édition, et Stormzy à nouveau avec «Still Disappointed».

Qui est la sœur de Wiley?

La sœur de Wiley est Janaya Cowie.

Sur ‘Still Disappointed’, Stomzy devient très personnel, impliquant Janaya avec les paroles: “Je suis un vrai G, et ton père est un témoin. Garçon, ton frère, puis ta sœur l’a supplié. J’ai dit à cette petite chienne, “Ne demandez pas de photos” ».

On sait peu de choses sur elle. Il semblerait qu’elle soit sur Instagram à @ princessnaya17x, mais son compte est en fait privé. La biographie contient un lien vers le livre Eskiboy sur Amazon, qui est l’autobiographie de son frère publiée en 2017.

Son Twitter est également en privé.

