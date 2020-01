Qui est le frère de Wiley? Cadell et Stormzy remontent bien avant Déçu! – HITC

Wiley n’est pas le seul de la famille à poursuivre Stormzy avec des morceaux diss.

Le boeuf entre Wiley et Stormzy ne montre aucun signe de ralentissement, mais qui est frère Cadell?

Eh bien, cela va certainement empirer avant de s’améliorer!

Stormzy est l’un des artistes les plus populaires de la planète en ce moment, et pour cause. En 2017, son premier album studio – Gang Signs & Prayer – a cimenté son statut de talent remarquable dans le paysage musical traditionnel.

Autrefois défendu uniquement par les fans de crasse, il était bientôt clair que son appel allait plus loin que cela – beaucoup plus loin.

C’était le premier album de son genre à atteindre le numéro un sur le UK Albums Chart, et les fans ont rapidement commencé à anticiper son suivi. Après beaucoup de patience, son deuxième effort – Heavy Is the Head – est sorti en décembre 2019. Cela valait la peine d’attendre, mais vous n’atteignez pas le sommet sans attirer une certaine négativité.

Néanmoins, il est choquant de voir combien vient de Wiley seul.

Stormzy: déçu

Nous sommes entrés dans les détails de la querelle entre les deux rappeurs, que vous pouvez consulter ici.

En un mot, le parrain de Grime Wiley, âgé de 41 ans, est allé sur Ed Sheeran sur Twitter et Stormzy est venu à son aide de collaborateur “Ramène-moi à Londres”.

Depuis lors, il s’est transformé en une bataille de médias sociaux entre les deux, avec des pistes diss!

Wiley a dévoilé «Eediyat Skengman (Stormzy Send)» le dimanche 5 janvier 2020 et Stormzy a rapidement répondu par «Déçu» un jour plus tard. Il ne se retient pas avec le lyrisme, mais les auditeurs sont curieux au sujet du frère de Wiley, Cadell, que Stormzy référence sur la chanson.

Le frère de Wiley Cadell

Comme le souligne Capital XTRA, le demi-frère de Wiley, Cadell, est également un Grime MC.

Il a une gamme de matériel à écouter, mais dans ce cas, il vaut la peine de souligner qu’il a eu une querelle avec Stormzy dès 2015!

Cette année-là, il a abandonné un morceau de diss destiné à Stormzy intitulé “Hotline” dans lequel il a essentiellement dit qu’il était un meilleur rappeur, en ajoutant des paroles telles que “J’aurais pu avoir un MOBO l’année dernière si j’avais essayé” dans le suivi, «Hotline 2».

Étant donné que Stormzy venait de marquer le prix, il n’a pas fallu beaucoup pour que les gens relient les points

Des mois plus tard, de nombreux fans soupçonnaient que les paroles «L’homme essaie de dire qu’il est meilleur que moi, dis à mon homme tais-toi» dans le single colossal de l’artiste «Shut Up» étaient destinées à Cadell. C’est certainement plausible, mais nous soupçonnons qu’il avait plus de quelques noms en tête.

Plus de feu de Cadell!

Mais cela n’a pas cessé.

Cadell a également sorti une coupe intitulée «3 Is The New 6», qui a utilisé des barres du single à succès susmentionné de Stormzy et les a remixées.

Bien qu’ils n’aient pas obtenu de réponse directe, les gens pensent que Cadell est référencé sur des pistes telles que «Effrayant» et plus encore.

Il n’y a aucun moyen d’être totalement sûr, mais avec «Disappointed» de Stormzy, les paroles le disent assez clairement: «Je suis venu à votre émission et j’ai déménagé avec votre frère devant votre père. Votre vieil homme s’est tenu là p *** ed, j’ai dit paps pourquoi tu as l’air si triste? J’aurais dû mieux le savoir. Tu sais que je devais montrer à ton petit frère que je suis plus dur ».

Nous nous attendons à ce que cette rivalité produise plus de pistes diss à venir.

