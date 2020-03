Qui est Lyn Collins?… Maman Feelgood, c’est qui

Vous l’avez entendue si vous avez entendu du hip-hop de la fin des années 80, même si ce n’était pas une artiste hip-hop. Vous l’avez entendue si vous étiez dans l’âme funky du début des années 70. Vous l’avez peut-être même entendu si vous collectionniez de rares 60 groupe de filles enregistrements. Elle avait le funk. Elle pouvait crier – même si elle n’aimait pas vraiment. Lyn Collins avait ce qu’il fallait. Elle a fait deux grands albums et a réussi à figurer aux États-Unis, bien que les chances soient contre elle. Elle était 100% authentique, une superbe âme du Texas.

D’ACCORD. Mais qui est Lyn Collins?

Lyn Collins est née le 12 juin 1948 à Lexington, au Texas, et à l’âge de 14 ans était une chanteuse décente, un statut prouvé par un single avec Charles Pikes And The Scholars, “Unlucky In Love”, un disque de proto-âme maintenant pensé d’avoir un son de groupe de filles. À la fin des années 60, elle a envoyé une cassette de démonstration à James Brown, qui lui a promis une place dans sa revue, même si elle était en quelque sorte dans l’ordre hiérarchique dans la hiérarchie de Brown et a dû attendre sa chance pendant que Marva Whitney et Vicki Anderson allaient et venaient.

Une femme frappante avec une voix puissante et attrayante, Lyn a attiré l’attention de Brown. Son opportunité est venue quand Anderson a quitté Brown pour la deuxième fois, et Lyn est devenue la meilleure chanteuse de la tournée de JB, qui était l’un des plus grands tirages de la musique noire au début des années 70 et aussi génial que des bottes en sueur.

Mama Feelgood

Être en haut de la revue de James Brown signifiait que vous deviez sortir des disques, et Collins a saisi l’occasion à deux mains. Ses enregistrements sont les plus caractéristiques de tous les chanteurs que James Brown ait produits à cette époque du funk casse-ball, mais Lyn avait beaucoup de compétition. Elle a coupé deux albums en trois ans et une flopée de singles badass. Elle a accumulé des surnoms, décernés par Brown: elle était Mama Feelgood, selon un single de 1973, et, plus souvent, The Female Preacher, une épithète appropriée parce qu’elle avait une présence saisissante sur disque et sur scène. Comme une grande figure religieuse prononçant un sermon à l’église, il suffisait d’écouter. Collins est venu comme impertinent et sexy, mais aussi puissant, élégant et composé.

Le premier single crédité de Collins, le «Wheel of Life» étouffant, est sorti sur King en 1971, mais lorsque Brown a abandonné le label de Cincinatti, Ohio, avec lequel il avait travaillé pendant 15 ans, elle est passée au label qu’il avait créé via Polydor, People, et ce premier single a rapidement été mis à l’ombre par ses nouveaux disques, plus difficiles.

“Think (About It)” a commencé par une déclaration destinée à la faire sonner comme une sœur libérée – selon les normes de 1972 au moins – plaçant immédiatement Collins en compagnie de Laura Lee et Jean Knight, et juste devant la nouvelle Millie Jackson en termes de faisant une déclaration émouvante qu’elle prenait position contre les abus. Le record a fait le n ° 66 sur les charts pop Billboard et a été Top 10 dans les listes R&B, où elle est devenue quelque chose d’un habitué, avec neuf autres records.

Vous avez une bonne chose

«Moi et mon bébé a une bonne chose à faire» a maintenu son intro thang rauque et hérissée avant de devenir un numéro d’âme funky standard «J’ai un homme bon». “Things Got To Get Better” était sa révision d’un morceau précédemment chanté par une autre des sœurs soul de JB, Marva Whitney, traitée avec un peu moins de férocité, bien que la piste d’accompagnement soit similaire à celle de Whitney – sinon entièrement identique. Le flip, une belle ballade, était «Women Lib», et Collins a tout laissé en studio dans l’une de ses plus grandes performances: «Le temps est là», déclare-t-elle. Mais c’est le même morceau qui souligne les difficultés rencontrées par cette chanteuse au talent suprême.

Lyn Collins était une femme forte, fière et puissante. Mais elle devait l’être. L’écrivain de «Women’s Lib», selon le générique, était James Brown, et cela ressemble à une composition JB. Quand vous étiez dans la revue de Brown, étant produit par lui, chantant des chansons qu’il a écrites, vous n’avez jamais tout à fait échappé à son ombre. Peu de personnes qui ont travaillé avec lui l’ont fait par la suite, et la chanteuse qui l’a fait, Tammy Montgomery, a dû changer de nom et travailler avec l’une des rares organisations de musique soul avec plus de pouvoir que Brown: elle a chanté pour Motown , où elle est devenue l’irrésistible Tammi Terrell. Sur plusieurs disques de Lyn Collins, vous pouvez entendre James Brown chanter un fort soutien, comme si vous pouviez entendre qui tirait les cordes. Son plus grand succès pop, “What My Baby Needs Now Is A Little More Lovin” “, était un duo avec le soi-disant Soul Brother No.1.

Brown avait des chansons qu’il préférait et parfois ses artistes marchaient à la place de leurs prédécesseurs en matière de matériel, même à l’occasion en recevant les mêmes morceaux d’accompagnement. C’était peut-être inévitable lorsque le label Brown’s People avait pas mal d’artistes et que des sessions étaient organisées sur une base délicate pendant la tournée. Lorsque Collins a finalement quitté Brown au milieu des années 70, elle n’a plus coupé d’albums et relativement peu de singles, et son seul succès supplémentaire a été une révision brûlante de “Think (About It)” avec le salle de danse l’artiste Patra en 1993, époque à laquelle l’emprise de Brown avait glissé. En travaillant pour The Godfather Of Soul, Collins a gagné des opportunités qu’elle n’aurait peut-être jamais trouvées ailleurs, mais c’était son chemin ou l’autoroute. Libération des femmes? Lyn Collins le pensait sûrement, mais n’aurait pas pu le ressentir sous le régime de Brown.

Pour la plupart, Collins devait les chausser, et elle l’a bien fait comme la définition même d’une sœur soul funky du sud. Mais son style vocal convenait également à un matériau plus subtil, comme son interprétation Bacharach-David’s ‘Don’t Make Me Over’ (1974), une coupe glorieusement downbeat de ‘Ain’t No Sunshine’ (1972) et une version de Bob Crewe ‘Wide Awake In A Dream’ (1974) sont claires. Bien que Collins ait eu du mal à traiter avec le Brown exigeant, selon certains de ses camarades à son emploi, l’une des rares plaintes qu’elle a exprimées était d’avoir à crier autant sur ses dossiers alors qu’elle aurait préféré montrer une partie de sa puissance douce .

Son premier album, Think (About It), a vu le jour aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni en 1972, et était emballé avec des morceaux sortis en single, ainsi que certaines des chansons préférées de Brown ». Ceux-ci incluaient «Just Won’t Do Right», que Brown avait enregistré en 1956 (et cette fois il ne pouvait pas résister à chanter «back up» à Collins – alors qu’en fait il était le partenaire dominant dans le mix), et la châtaigne swing «Fly» Me To The Moon ‘, qui fonctionne en quelque sorte bien dans un arrangement génial improbable.

Me bercer encore et encore et encore et encore et encore et encore

Le deuxième album de Lyn Collins est arrivé trois ans plus tard. Check Me Out If You Don’t Know Me By Now était, pour la plupart, une affaire plutôt plus sophistiquée, et encore une fois, les sélections de chansons étaient curieuses, bien que super-émouvantes. Une version du “Foggy Day” des Gershwins a ouvert l’album sans raison apparente, mais Collins l’a bien géré; «À chacun son petit» était réconfortant et fougueux; et il y avait un “Mr Big Stuff” prévisible, qui a une voix qui trahit peut-être une touche de passer par les mouvements. Vous ne pourriez jamais dire cela à propos d’une coupe fascinante de “Essayez une petite tendresse”, dans laquelle Collins substitue les mots “jeune fille” pour les “femmes” plus conscientes, tandis que “Backstabbers”, le classique de Philly James Brown aimait assez pour jouer avec quelques fois, fonctionne brillamment, avec Brown et Collins sur un pied d’égalité pour une fois sur une piste d’accompagnement chic. La chanson titre, à l’origine un autre groove de Philly, est majestueuse et magnifiquement gérée par Collins.

Sans doute Collins, comme c’était souvent le cas avec les membres de la revue Brown’s, livrerait certains de ces tubes familiers aux côtés de ses propres sorties pour réchauffer les foules pour l’attraction principale. Le meilleur de tous est l’un des singles dont elle se souvient le mieux: “Rock Me Again And Again And Again And Again And Again And Again (6 Times)”, un groove sans peur qui n’a pas peur de transmettre son message phonky dans votre corps et votre esprit. Malheureusement, sa face B, le superbe groove slinky de ‘You Can’t Love Me, If You Don’t Respect Me’, a été laissé de côté. Elle a co-écrit la chanson, et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si les paroles ont été pensées en pensant à son co-auteur, The Godfather. Quoi qu’il en soit, le deuxième album studio de Collins s’est avéré être son dernier, malgré son excellence. Curieusement, compte tenu de sa sortie, Check Me Out… n’a offert aucune concession au son disco à montée rapide, chose rare dans un LP soul funky de son époque.

Ne me refait pas

C’était à peu près tout en termes de statut de star pour Lyn Collins. N’étant plus membre du groupe de Brown après 1975, elle se contenta de chanter pour des goûts comme Rod Stewart et Dionne Warwick. Elle a été célébrée pendant l’ère des grooves rares de la Grande-Bretagne et, par conséquent, a livré un set de tueur lors d’un concert en 1987 au Royaume-Uni dans le cadre de Funky People de James Brown, qui comprenait le groupe et les chanteurs de The Godfather’s sans l’homme principal. Il y a finalement eu une tournée solo en Europe. Sa voix a honoré de nombreux records de hip-hop et de house, avec Rob Base et DJ E-Z Rock qui ont construit leur album “ It Takes Two ” de 1988 presque entièrement sur des échantillons de Collins, et ses cris sur “ Think (About It) ” ont été utilisés littéralement de nombreuses fois. Son duo de 1993 avec Patra a montré qu’elle n’avait rien perdu de son éclat vocal – si quoi que ce soit, elle apparaissait encore plus comme une femme forte et puissante sur le clip promotionnel. Mais la renommée ne devait pas lui appartenir.

Gloria Lavern «Lyn» Collins est décédée le 13 mars 2005 des suites d’une crise cardiaque. Elle avait 56 ans. Comme cela a toujours été le cas pendant ses années avec James Brown, une autre ancienne membre de la revue de James Brown était sur place pour la soutenir pendant ces derniers jours difficiles: la merveilleuse chanteuse à la voix douce Martha High.

Collins avait osé chanter une libération qu’elle n’aurait pas connue à l’époque, dans l’espoir d’inspirer l’esprit de ses sœurs. Rétrospectivement, nous savons maintenant combien cela a dû être difficile d’être une star, mais pas libre. Ces beaux disques qui parlaient d’une liberté dont elle ne jouissait pas révélaient à quel point elle était vraiment forte.

Qui est Lyn Collins? En ce qui concerne les chanteurs, quelque chose d’un héros. Reposez-vous dans une paix fine et funky. Inutile de crier maintenant. Vous avez vraiment fait quelque chose avec votre vie et votre talent fabuleux.

