Qui fait un zoom sur qui? Les 25 meilleures couvertures d’album pour améliorer vos appels vidéo

Alors que de plus en plus de pays dans le monde poursuivent leur auto-isolement, les professionnels restent connectés via la plateforme de vidéoconférence Zoom. Du télétravail aux happy hours virtuels avec des amis et aux retrouvailles en famille, les appels Zoom sont la nouvelle norme lorsqu’il s’agit de rester en contact. Pour les mélomanes, il est maintenant temps de personnaliser votre configuration avec des arrière-plans Zoom virtuels. Voici quelques-unes des meilleures couvertures d’album pour pimenter vos appels vidéo.

25: Various Artists: Pulp Fiction soundtrack (design par Indika Entertainment Advertising et Tarzan Creative)

Cette bande-son culte se double d’un album classique et d’un arrière-plan Zoom d’affiche de film. Préparez un milk-shake maison de cinq dollars, allumez le Dick Dale, mettez-le en arrière-plan et commencez la conférence. Des points bonus si vous pouvez assumer la même position allongée que Uma Thurman.

24: Lady Gaga: Joanne (design par Gladys Tamaez)

Chacun a son bon et son mauvais côté, et Lady Gaga a livré son meilleur profil sur son cinquième album studio, Joanne. En partie photo, en partie affiche «recherchée» du Far West, Joanne travaille à plusieurs niveaux comme arrière-plan Zoom.

23: Nicki Minaj: Queen (design par Joe Perez)

Tandis que ReineLa couverture de l’album provocateur est à la limite d’être NSFW, c’est aussi un geste audacieux pour votre prochaine réunion vidéo. (Après réflexion, gardez peut-être celui-ci à portée de main pour les happy hours virtuels avec des amis uniquement.)

22: Beck: Sea Change (design par Jeremy Blake)

Si vous voulez vraiment vendre celui-ci, procurez-vous du maquillage néon et peignez-vous comme Beck sur la couverture de son album de 2002, Changement de la mer. Si vos amis ne comprennent pas, vous pouvez leur rappeler qu’il y a plus dans son œuvre musicale que Odelay.

21: Mötley Crüe: Shout At The Devil (design par Bob Defrin)

Rejoins Crüe, avec l’album de groupe du groupe 1983 comme arrière-plan Zoom. Si vous vous positionnez juste, vous pouvez remplacer l’un des garçons les plus méchants pour orner la scène Whisky A Go Go. Celui-ci est sûr de provoquer des rires, même si la musique à l’intérieur de l’album donne toujours un coup de pied sérieux recouvert de spandex.

20: Tears For Fears: Songs from The Big Chair (design par Timothy O’Sullivan)

Pour ceux qui se mettent en quarantaine et recherchent de la compagnie, pouvons-nous suggérer le classique Chansons de la grande chaise pochette du duo synth-soul Tears For Fears. Définissez vos préférences d’arrière-plan Zoom sur noir et blanc, installez-vous dans vos meubles les plus confortables et blottissez-vous contre Roland Orzabal et Curt Smith pour un moment de suspension virtuel.

19: Bee Gees: les esprits ont volé (design par Ed Caraeff Studio)

Pour une efficacité maximale, vous aurez besoin de longs cheveux à plumes et d’une chemise en soie. Après cela, placez-vous juste en dessous des frères Gibb, vous faisant le quatrième Bee Gee. C’est presque comme si le trio avait conçu cette couverture avec des arrière-plans Zoom en tête.

18: Lorde: Melodrama (design par Sam McKinniss)

Le pop art rencontre les maîtres du vieux monde dans la superbe couverture de LordeMelodrama, qui capture la lassitude du chanteur et son œil attentif. Vous ne pouvez peut-être pas rester au lit pour une visioconférence, mais cet arrière-plan Zoom permet au monde entier de savoir que vous le souhaitez.

17: U2: War (design By Steve Averill)

Vous êtes sur le point de prendre une réunion de conférence qui appelle à un ton sérieux? Transformez-vous en célèbre modèle sur le devant de U2L’album de 1983, Guerre, pour que tout le monde sache que vous pensez aux affaires. Le garçon en question était Peter Rowen, le frère cadet de Derek Rowen, un artiste de Dublin et membre de The Virgin Prunes, qui étaient amis et collaborateurs de U2.

16: Iron Maiden: Powerslave (design par Derek Riggs)

La couverture de l’album classique d’Iron Maiden de 1984 constitue non seulement un arrière-plan Zoom aux proportions épiques, mais aussi rempli d’indices visuels et d’œufs de Pâques. Les phrases «Bollocks», «Indiana Jones Was Here 1941», «What A Load Of Crap» et «Wot, No Guinness?» sont tous gravés dans le temple égyptien géant en hiéroglyphes.

15: Elvis Presley: 50 000 000 fans d’Elvis ne peuvent pas se tromper: Elvis’s Gold Records (design par Bob Jones)

Même les présentations virtuelles peuvent être stressantes; c’est pourquoi vous avez besoin d’un allié, quelqu’un dans votre coin … peut-être 14 Elvises qui as ton dos? 50 000 000 fans d’Elvis ne peuvent pas se tromper – et vous non plus. (Avez-vous entendu cela, Bill en comptabilité?) En ces temps déroutants, nous sommes tous un peu seuls et il n’y a rien de mal à vous entourer du Roi.

14: Mott The Hoople: The Hoople (design par Roslav Szaybo)

Entourez-vous d’un halo de cheveux (et Britanniques glam rockers Mott The Hoople) tiré de la couverture de leur septième et dernier album studio, The Hoople. Des points bonus si vous pouvez garder la tête inclinée, comme le modèle de couverture.

13: Kendrick Lamar: Pimp A Butterfly (design By Kendrick Lamar, Dave Free, Denis Rouvre)

Pas pour les faibles ou politiquement défavorables, la couverture provocante de Kendrick Lamar pour Pimp un papillon transmet le type d’esprit révolutionnaire que vous ressentez après l’échec d’un appel Zoom, ou si vous rencontrez une panne complète de type réseau après avoir travaillé à distance pendant trop longtemps.

12: AC / DC: Let There Be Rock (design par Gerard Huerta)

Non seulement Let There Be Rock d’AC / DC est l’un des meilleures couvertures d’album de tous les temps, mais si vous vous positionnez juste à l’arrière-plan de Zoom, vous pouvez donner l’impression que vous avez pris un selfie lors d’un de leurs concerts de 1977. Let There Be Rock a également marqué les débuts du groupe logo emblématique, également conçu par Gerard Huerta.

11: Green Day: Insomniac (design par Winston Smith)

Fond de zoom parfait pour ces temps difficiles, la couverture de l’album Insomniac de Green Day est comme une version dystopique de Where’s Waldo?, De l’esprit du surréaliste punk-art Winston Smith, un maître du collage “sculpté à la main”. Avouons-le, il n’est pas facile de maintenir une présence présentable lorsque vous êtes coincé à la maison, vous avez donc besoin d’un arrière-plan qui offre autant de stimuli visuels que possible comme une distraction.

10: Avion Jefferson: trente secondes au-dessus de Winterland (design par Bruce Steinberg)

Pour les nostalgiques de l’économiseur d’écran «Toaster Toaster» de Windows, l’album live de Jefferson Airplane de 1973 était l’original. L’album sert de chanson cygne du groupe, mais la pochette est intemporelle. Si vous êtes vraiment ambitieux, vous pouvez animer les grille-pain pour un hommage complet.

9: Jay-Z et Kanye West: Regardez le trône (design by Riccardo Tisci)

Si votre bureau à domicile recherche plus Eastern Bloc que Restoration Hardware, vous voudrez peut-être surcompenser avec un arrière-plan somptueux Zoom. Ne cherchez pas plus loin que la pochette dorée pour Regarder le trône, par le designer Givenchy Riccardo Tisci. (Robe violette non incluse.)

8: Megadeth: Rust In Peace (design par Ed Repka)

Étant donné le chaos actuel dans le monde, il est peut-être temps que Vic Rattlehead soit aux commandes. Rouille en paix dispose d’un équipage de dirigeants – le Premier ministre britannique John Major (toujours en débat), le Premier ministre japonais Toshiki Kaifu, le président allemand Richard Von Weizsäcker, le chef soviétique Mikhail Gorbachev, le président américain George HW Bush et vous, un chef de file de votre propre fabrication.

7: NWA: Straight Outta Compton (design par Eric Poppleton et Kevin Hosmann)

Pour le gars de l’encadrement intermédiaire qui veut rappeler à tout le monde qu’il connaît toutes les paroles de ‘Dopeman’, NWA’S Straight Outta Compton vous permet de vous lancer dans l’action. La couverture emblématique est conçue pour ressembler au pistolet d’Eazy-E est la dernière chose que vous verrez.

6: Tame Impala: Innerspeaker (design By Leif Podhajský)

Zoom est équipé de ses propres modèles d’arrière-plan: une colline herbeuse, le Golden Gate Bridge, un espace… tout cela ressemble à une toile de fond de photo d’école pour l’ensemble LinkedIn. Commerce dans ce milieu piéton et embrasser la psychédélique paysage du haut-parleur de Tame Impala. C’est comme si les feuilles lorgnaient sur l’acide – de la meilleure façon possible.

5: Nirvana: Nevermind (design par Robert Fisher)

Qui ne souhaite pas prendre un appel vidéo Zoom depuis le fond d’un pool? La pochette de l’album pour NirvanaL’album de 1991, Ça ne fait rien, présente l’une des images les plus emblématiques de rock’n’roll. Mais si c’est pour un appel professionnel, assurez-vous de garder la tête là où se trouvent les soldats. La dernière chose que vous souhaitez est une visite (virtuelle) aux RH.

4: Les Rolling Stones: Sticky Fingers (design par Andy Warhol et Craig Braun)

Donnant un nouveau sens au terme «entrejambe», le Doigts collants est une partie de l’histoire du rock’n’roll, mais constitue également un arrière-plan Zoom assez divertissant. Suivant le mantra éprouvé par le sexe, Warhol savait ce qu’il faisait quand il a conçu la couverture de fermeture à glissière interactive emblématique.

3: The Beatles: Lonely Hearts Club Band du Sgt Pepper (design par Paul McCartney, Peter Blake, Jane Haworth)

Nous avons vu notre part de Abbey Road Zoom arrière-plans, mais quand vous avez vraiment besoin de percer les gros canons de l’amélioration visuelle, il est préférable d’y aller avec Sgt Pepper – un véritable Who’s Who qui compte 58 artistes, musiciens et autres personnalités culturelles. Au moment où vos collègues identifier correctement tout le monde sur la couverture, votre réunion virtuelle sera terminée.

2: Queen: Queen II (design par Mick Rock)

Couverture emblématique de Mick Rock pour ReineAlbum de breakout, Reine II, est à jamais inscrit comme l’une des meilleures couvertures d’albums de tous les temps. Si vous allez vous mêler à la royauté du rock, vous devrez vous engager pleinement. Baissez votre éclairage, croisez vos mains sur vos épaules et fredonnez l’intégralité de “Father To Son” pour vous-même. Avant de vous en rendre compte, l’appel sera terminé.

1: Supertramp: Crise? Quelle crise? (design de Fabio Nicoli, Paul Wakefield et Dick Ward)

Nous ne pouvons pas penser à une couverture d’album – et un titre – plus appropriés pour résumer ces temps incertains que SupertrampL’album de 1975, Crisis? Quelle crise? Nous sommes tous l’homme proverbial sur cette œuvre d’art, nous prélassant sur une chaise de plage et lisant les drôles pendant que le monde tourne autour de nous. Et qui a dit que les rockeurs prog n’avaient pas le sens de l’humour?

