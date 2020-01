Qui l’a composé? Comment puis-je télécharger la chanson? – HITC

Vous ne pouvez pas sortir cette chanson de votre tête? Tu n’es pas seul.

Apprendre n’a jamais été aussi amusant…

La plupart d’entre nous se tournent vers Netflix pour le divertissement, et souvent, cela a tendance à prendre la forme de fiction, avec des drames, des comédies et des œuvres de genre qui dominent notre attention.

Cependant, parfois nous atteignons la soirée et notre cerveau annonce que nous n’avons pas fini d’apprendre pour la journée. Le remède évident à cette agitation est de coller un documentaire. Le cinéma non-fiction est devenu un phénomène encore plus populaire ces dernières années, et rares sont ceux qui en ont mieux tiré profit que le service de streaming estimé.

L’un des meilleurs qu’ils ont à offrir est sans aucun doute Explained, qui offre une richesse de connaissances sur de nombreuses choses à travers des épisodes agréables au vent et aérés.

Expliqué sur Netflix: chanson d’introduction

La saison 2 connaît un régal absolu, et alors que nous continuons à explorer ce lot de nouveaux épisodes, nous nous retrouvons de plus en plus accro à la chanson d’introduction.

C’est super, non!

Eh bien, le morceau de musique est une gracieuseté du compositeur Jackson Greenberg et est disponible pour écouter sur les goûts de Spotify, YouTube et Soundcloud entre autres.

Si vous êtes un grand fan de documentaires – ou même de la télévision au sens large – alors vous avez probablement entendu son travail au-delà de l’introduction expliquée …

Le grand Jackson Greenberg

Vous vous souvenez du charmant spectacle de Netflix, Dating Around, qui a été présenté plus tôt en 2019?

Si oui, alors nous sommes sûrs que vous vous souvenez également de la belle musique qui l’a accompagnée; oui, c’était le travail de Jackson Greenberg!

Il a composé la musique d’un certain nombre de courts métrages, de 2011’s I’m’s Here: A Requiem for the Kids to Kate & Lily, mais il y a aussi de la télévision dans son œuvre, y compris Herman, Hot Girls Wanted: Turned On and Afflicted.

Peut-être plus particulièrement, d’un autre côté, il était responsable de la musique présentée dans le documentaire Cartel Land de 2015. Si vous ne l’avez pas vu, vous devriez certainement – c’est tout à fait fascinant. D’autres crédits incluent City of Ghosts et peut-être l’année prochaine.

Suivez-le sur Instagram!

Vous pouvez trouver Jackson sur Instagram à @jxngreenberg; il compte actuellement 1 171 abonnés.

Dernièrement, un certain nombre de fans sont allés sur Twitter pour exprimer à quel point ils aiment la chanson d’introduction, avec une seule écriture: «Pourquoi la chanson thème expliquée est-elle si difficile?

Un autre a tweeté: “Ils ont finalement mis la chanson thème Explained sur Apple Music, c’est un jour inoubliable”, tandis qu’un admirateur a plaisanté: “Écoutez-moi … une rave, mais ce n’est que la chanson d’introduction à Explained.”

Nous pensons que nous serions prêts pour ça!

