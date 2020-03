Qui le chante et quelles sont les paroles? – HITC

La chanson Stay the Fk at Home prend d’assaut Internet.

Cela fait une semaine que le gouvernement britannique a mis le pays en lock-out au milieu de la crise sanitaire mondiale en cours.

Mais, incroyablement, certaines personnes n’ont toujours pas compris le concept de rester à la maison.

Vous pouvez, bien sûr, toujours sortir, à condition que la chose pour laquelle vous sortez soit absolument nécessaire, par exemple, pour travailler (si nous ne pouvons pas le faire à la maison), pour faire du shopping (pour les fournitures essentielles) ou pour faire de l’exercice (une fois un jour).

Même alors, des précautions telles que la pratique de l’éloignement social, l’évitement des groupes et le lavage ou la désinfection des mains avant, après et (si possible) pendant nos voyages, doivent être prises.

Mais au cas où vous n’êtes toujours pas sûr de vos responsabilités, un comédien australien a écrit un poème pour vous le rappeler.

Et son travail est devenu viral depuis, grâce à une adaptation musicale.

Qui chante la chanson Stay the Fk at Home?

Comme le souligne l’artiste qui interprète la chanson, l’homme derrière les paroles est Chris Franklin.

L’identité du premier est cependant moins claire et certains pensent qu’il s’agit d’un homme du nom de Ricky Jones.

Mais un grand nombre d’autres sont convaincus qu’il n’est pas Ricky Jones mais Robert Emmet Kelly (ou Bob E Kelly) à la place.

La vidéo originale de Kelly, qui avait attiré près de deux millions de vues au moment de la rédaction (30 mars 2020), a été mise en ligne vendredi sur sa chaîne Youtube, Rekording, qui, selon lui, est “dédiée aux caprices de mon ego”.

Paroles de chanson Stay the FK at Home

“Le monde a attrapé un virus, donc je vous ai écrit un poème

Nous avons besoin de votre aide pour y remédier, alors restez le **** à la maison.

Et si vous avez 12 enfants ou si vous vivez seul

Verrouillez-le et isolez et restez le **** à la maison.

Si vous pensez que vous n’êtes pas en danger ici, vous vivez dans un dôme

Il se propage plus rapidement que les jambes d’une prostituée, alors restez le **** à la maison.

“J’ai besoin de la salle de gym, j’ai besoin de la plage”, je vous entends garce et gémir

Vous devez développer une cellule cérébrale et rester **** à la maison.

“Mais je me sens bien, je ne me sens pas malade, je vais sortir seul.”

Quelle est votre épaisseur, espèce de queue égoïste? Veuillez rester le **** à la maison.

De LA à Berlin, de Wuhan à Rome

Il y a des gens qui meurent tous les jours alors restez le **** à la maison.

Si vous devez contacter votre famille, il y a Facebook, Skype ou téléphone

Nous avons Internet ******* alors restez **** à la maison.

La seule façon de le ralentir est d’isoler et non de se déplacer

Veuillez aider le monde à se remettre sur la bonne voie et à rester **** à la maison.

Restez le **** à la maison, restez le **** à la maison

Ne soyez pas un ******* **** et restez le **** à la maison. “

Regardez la chanson Stay the Fk at Home sur Youtube…

Nous avons intégré la version propre ici.

Pour accéder à l’original, cliquez simplement sur ce lien.