Quibi lance officiellement – mais existe-t-il un marché pour les vidéos uniquement mobiles?

Quibi est une application vidéo abrégée lancée sur iOS et Android aujourd’hui.

Une soirée de lancement parsemée d’étoiles pour la nouvelle application a été annulée en raison d’un coronavirus. Mais le lancement de l’application continue. Quibi est soutenu par le milliardaire Jeffrey Katzenberg et la responsable technique Meg Whitman, tous deux déterminés à faire démarrer les choses. Toute la programmation originale de l’application est conçue avec la taille d’un écran de smartphone à l’esprit.

Quibi lance une version avec publicité à 4,99 $ et une version sans publicité à 7,99 $. Tous les spectacles diffusés sur Quibi durent 10 minutes ou moins – conçus pour être consommés pendant les déplacements. L’application pour téléphone est le seul moyen de vivre ces émissions. Il n’y a pas d’application TV, pas de version Web, pas de support Chromecast ou AirPlay à voir.

Les vidéos elles-mêmes sont conçues pour prendre en charge les orientations paysage et portrait. Vous verrez différents angles ou prises de vue selon la façon dont vous tenez l’appareil. Le texte et les crédits prennent également en charge ces commutateurs, que Quibi appelle «turnstyle».

Katzenberg affirme que l’approche unique du tournage de Quibi inaugure une «troisième génération de narration cinématographique».

Les détails techniques sur le fonctionnement de l’application sont également intéressants. Regarder une émission signifie recevoir deux flux vidéo simultanément, qui sont assemblés accompagnés d’une seule piste audio. Quel que soit le flux, l’objectif principal n’est pas diffusé à une résolution inférieure. Il n’y a pas de pause, de mise en mémoire tampon ou de dégradation de la qualité vidéo lors du basculement entre les deux flux.

C’est une approche intéressante de la création de contenu, mais à quel point est-elle viable pour l’industrie musicale?

L’effet turnstyle pourrait fournir des perspectives intéressantes pour les clips musicaux – mais le contenu musical est léger au lancement. La série & Music se concentre sur les artistes qui rendent les clips vidéo possibles. Les chorégraphes, les vidéastes et les scénographes donnent tous leur avis sur les événements en tête d’affiche.

La qualité de l’expérience dépend principalement de la qualité et de la taille de l’écran du téléphone. Les téléphones plus gros peuvent offrir une meilleure expérience de visionnage, par rapport à quelqu’un avec un appareil plus petit.