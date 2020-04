Quibi se débat au lancement – 300 000 téléchargements, une fraction de Disney +

L’application vidéo courte Quibi a été lancée hier avec 300 000 téléchargements – les serveurs d’applications ont rapidement bouclé.

Mais Quibi n’est pas le seul service qui a du mal à fournir du contenu vidéo à ses observateurs. Quibi offre un essai gratuit de trois mois pour sa programmation originale qui n’est disponible que sur les écrans des smartphones. Le service a été lancé avec 300 000 téléchargements, soit une fraction du lancement de Disney +.

La firme d’analytique mobile SensorTower classe Quibi comme la meilleure application gratuite sur iOS. Il se trouve derrière Zoom et TikTok.

Quibi mise beaucoup sur une programmation originale conçue pour les smartphones. Il a une programmation le jour du lancement d’environ 50 émissions qui sont organisées en chapitres pour une visualisation mobile. Bien que les chiffres de lancement de Quibi ne soient pas cumulés avec Disney +, ils peuvent être comparables à des fournisseurs de contenu premium comme HBO.

L’application HBO Now, lancée il y a cinq ans, a reçu 45 000 téléchargements ce jour-là. Les téléchargements quotidiens de Quibi peuvent avoir été augmentés par une période de précommande exclusive. Les amateurs de vidéos ont été encouragés à s’inscrire à l’application pour vérifier son contenu avant son lancement.

Quibi est gratuit pendant 90 jours pour toute personne aux États-Unis et au Canada, correspondant aux essais Spotify et Apple Music.

Malheureusement, cela signifie qu’il n’est pas possible de dire combien de clients payants resteront pendant un certain temps. Le service coûte 4,99 $ par mois avec des publicités et 7,99 $ par mois sans publicité.

Le contenu de Quibi comprend un renouveau de Punk avec Chance the Rapper et un drame d’audience mettant en vedette Chrissy Teigen. Le contenu est conçu pour être consommé dans les 10 minutes et vous laisse en vouloir plus. De nouveaux épisodes tombent tous les jours pour garder les gens à l’écoute de l’application pour de nouveaux contenus, tout comme les créateurs de TikTok.

L’ensemble du design de l’application est destiné à vous donner la même ruée vers la dopamine en faisant défiler TikTok ou en regardant Twitch. Quibi dit que de nouveaux spectacles seront présentés chaque lundi pour garder les gens intéressés par son nouveau contenu.

