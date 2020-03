Quincy Jones Stars dans Travis Scott et la nouvelle vidéo de Young Thug pour «Out West»: Regardez

Travis Scott et Young Thug ont partagé un nouveau clip pour leur morceau JACKBOYS “Out West”. Travis et Thug organisent une fête dans le visuel granuleux, co-réalisé par Scott et White Trash Tyler. Les invités à la rager incluent 21 Savage et Quincy Jones – qui veut juste se laver les mains et faire un sandwich (croûtes coupées). Découvrez-le ci-dessous.

JACKBOYS est arrivé en 2019 sur le label Scott de Cactus Jack. La compilation de sept chansons comprend Rosalía, Quavo, Offset, le regretté rappeur Pop Smoke, et plus encore.

