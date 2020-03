R.E.M. : Out Of Time – Derrière les albums

Quand British rock mensuel Q accordé R.E.M.Sixième album, vert, une revue cinq étoiles, ils ont posé la question: «Sont R.E.M. le meilleur groupe du monde? “

Au moment d’écrire ces lignes, peu de fans de rock’n’roll sérieux auraient discuté du tirage au sort, mais au moment où le groupe a quitté la route après avoir reçu avec enthousiasme la tournée mondiale Green, la question la plus pressante était peut-être: “Are R.E.M. devenir le plus grand groupe du monde? “

Lorsque ce monstre du trek mondial a finalement pris fin, en novembre 1989, Green se dirigeait vers le double platine en Amérique du Nord et le groupe pouvait compter sur des ventes similaires au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Avec un label majeur derrière eux, ils pourraient également faire appel aux ressources nécessaires pour les aider à accéder à ce marché mondial très important et à accéder à de nouveaux niveaux de réussite.

Leurs nouveaux patrons auraient probablement espéré que le groupe commencerait tout de suite sur Green 2. À ce stade, cependant, R.E.M. avait à peine été hors de la route pendant une décennie, et avait été lié à un cycle album-tournée-album-tournée potentiellement étouffant depuis la sortie de leur premier LP, Murmure, en 1983. Par conséquent, le groupe décide de faire une pause avant de se replier pour suivre le très prisé Green. Après seulement quelques mois, cependant, ils étaient prêts à se réunir à nouveau et à faire de la musique qui les étirerait encore une fois.

Avec R.E.M. encore une fois avec le coproducteur Scott Litt, le septième LP du groupe, Hors du temps, a été enregistré principalement aux studios Bearsville Sound à Woodstock, dans l’État de New York, bien que des sessions supplémentaires aient eu lieu au studio de John Keane à Athènes, avec un mixage au célèbre complexe Paisley Park de Prince, juste à l’extérieur de Minneapolis. Comme le bassiste Mike Mills l’a dit plus tard à Pitchfork, le groupe tenait à commencer par les perspectives expérimentales qui prévalaient à l’origine quand ils ont commencé à travailler sur Green.

«À commencer par Green, Peter [Buck] commençait à en avoir assez de jouer de la guitare électrique et voulait faire quelque chose d’un peu différent », a révélé Mills. «Il a donc commencé à le changer un peu en utilisant la mandoline sur un tas de chansons. Et nous avons juste décidé d’aller plus loin avec Out Of Time, tout le monde changeant d’instruments et jouant des choses différentes. »

Écoutez Out Of Time sur Apple Music et Spotify.

Réputé comme étant tombé paresseusement en regardant la télévision, le riff de mandoline que Buck a conçu pour le single de l’album a présenté ce qui allait bientôt devenir la chanson la plus reconnaissable de R.E.M. Lorsqu’il a été publié en février 1991, ‘Losing My Religion’ a rapidement atteint la quatrième place du palmarès américain des singles, a remporté deux Grammy Awards et – apparemment d’un seul coup – a élargi la popularité du groupe au-delà de sa base de fans. En effet, quelle que soit la provenance de votre lieu de résidence, il est probable que votre station locale diffusera toujours la chanson au moins de façon semi-régulière.

«Losing My Religion» a été présenté au Studio A à Bearsville en septembre 1990, avec un membre en tournée Peter Holsapple soutenant Stipe, Buck, Berry et Mills à la guitare acoustique. Les cordes, arrangées par Mark Bingham, ont été ajoutées un mois plus tard par l’Atlanta Symphony Orchestra. Au cours des premières sessions, le groupe – et ceux de son entourage immédiat – savaient qu’ils avaient capturé quelque chose d’indéfiniment spécial.

“Pour moi,” Losing My Religion “est juste un single classique”, a déclaré plus tard Pitchfork au manager du studio Bearsville, Ian Kimmett. «J’adore ça plus que tout, vraiment. Il [the title] est en fait une expression du Sud qui a été utilisée en termes de colère ou de frustration, Michael m’a dit une fois. Il a dit pour lui que la chanson était une ouverture pour un amour non partagé. »

Présenté avec une telle chanson folklorique (bien qu’indéniablement accrocheuse) pour le premier single d’Out Of Time, le label du groupe avait initialement des réserves. C’était, après tout, l’ère où les jeunes fans de musique faisaient la queue aux stars du crossover indie-dance du Royaume-Uni, comme The Stone Roses, alors que le grunge était sur le point d’exploser de Seattle. Cependant, après avoir finalement cédé, «Losing My Religion» a rapidement grimpé les palmarès du monde entier, ouvrant la voie à Out Of Time, qui est apparu dans les magasins en mars 1991.

Le titre du disque semblait approprié, car alors que Out Of Time était encore, de façon reconnaissable, un R.E.M. album, il a également représenté un écart important par rapport au plan de guitare, de basse et de batterie établi de longue date par le groupe. En effet, les textures atypiquement excentriques abondaient, avec des cordes et un clavecin soulevant le mélancolique ‘Half A World Away’; la pédale en acier et la rétroaction soutenue de la guitare de Buck encadrant le «Country Feedback» fascinant et sinistre; et Kate Pierson des B-52 ajoutant une texture vocale à plusieurs morceaux, dont le duo folk-country entraînant «Me In Honey».

Les membres individuels du groupe ont également profité de l’occasion pour sortir de leur zone de confort habituelle. Mills a joué de l’orgue sur le “ Low ” sobre et funèbre et sur la “ Radio Song ” atypiquement funky (qui mettait également en vedette Stipe avec le chanteur invité, le rappeur KRS-One), tandis que Berry sortait de derrière le kit de batterie pour jouer de la basse sur les deux «Half A World Away» et «Country Feedback».

Seules deux chansons, l’exaltante, Mills-sung «Near Wild Heaven» et «Shiny Happy People», ressemblaient étroitement à la pop-rock R.E.M. d’antan, et, peut-être compréhensible, les deux ont été choisis comme célibataires dérivés. Le premier figurait au 27e rang au Royaume-Uni, tandis que l’irrepressible “ Shiny Happy People ” (qui présentait également une autre contribution vocale décisive de Kate Pierson) est devenu un deuxième hit transatlantique massif, entrant dans le Top 10 aux États-Unis et ROYAUME-UNI.

Bien qu’introspectif et diversifié, Out Of Time s’est rapidement connecté avec la critique, de nombreuses publications parmi les plus respectées de l’industrie ayant fait l’éloge de cinq étoiles sur l’album. Dans une critique élogieuse, Parke Puterbaugh de Rolling Stone a déclaré: «ce groupe ne porte pas de carte, et ne pas savoir ce qui se trouve autour de la courbe suivante fait partie du plaisir et de la fascination de suivre R.E.M.»

Étant donné l’élan supplémentaire du succès fulgurant de «Losing My Religion», les avis critiques positifs se sont rapidement traduits en ventes, Out Of Time dépassant rapidement les attentes. Vendue à environ 4,5 millions d’exemplaires aux États-Unis seulement, l’album a atteint le sommet des palmarès des deux côtés de l’Atlantique et a continué à vendre. Installé sur le Billboard 200 américain pendant 109 semaines, il a également connu un succès multi-platine dans des pays tels que l’Australie, l’Allemagne et les Pays-Bas, et a finalement augmenté de 18 millions d’exemplaires dans le monde.

Après l’épuisement, si triomphant, du slog d’un an pour promouvoir Green, R.E.M. a choisi de ne pas tourner Out Of Time, bien qu’ils aient joué quelques spectacles stratégiques uniques, y compris une machine à sous très médiatisée et reçue avec enthousiasme pour MTV Unplugged. Ils ont également rassemblé des films promotionnels mémorables et stimulants pour neuf des 11 pistes du LP, qui ont été recueillies sur la vidéo This Film Is On.

Tournés par le réalisateur américano-indien Tarsem Singh, et avec la contribution de Michael Stipe, les visuels saisissants de «Losing My Religion» s’inspirent du peintre italien Caravaggio, en plus de l’imagerie religieuse telle que Saint-Sébastien et les divinités hindoues. La vidéo a ensuite remporté deux Grammy Awards en 1992, la même année qu’Out Of Time a remporté le prix du meilleur album de musique alternative.

En plus de justifier le travail acharné et la persévérance de R.E.M., Out Of Time a prouvé une sortie historique en ce qu’il a montré comment des groupes alternatifs pouvaient atteindre le succès grand public sans sacrifier leur intégrité. En fait, on pourrait légitimement affirmer que l’album a ouvert la voie à un hôte de milieu alternatif des années 90, allant de Green Day et Écraser des citrouilles aux États-Unis, à Blur et Oasis au Royaume-Uni.

Célébrant maintenant son 25e anniversaire avec une édition multi-disques de luxe comprenant des démos inédites et un set live rarement entendu d’un spectacle unique de 91 à Mountain Stage à Charleston, en Virginie-Occidentale, Out Of Time reste un album à chérir. En effet, comme le premier producteur du groupe, Mitch Easter, l’a souligné dans une interview à Pitchfork plus tôt cette année, il représente sans doute R.E.M. au sommet de leurs pouvoirs.

“Ils étaient une bête complètement différente de quand je les ai rencontrés au début des années 80, mais il semblait qu’ils allaient de force en force”, a-t-il déclaré. «Écouter Out of Time aujourd’hui illustre vraiment ce point. L’album est fort à sa manière. Ce n’est pas seulement un tas de hits comme cela a été perçu. C’est un cycle complet de chansons, et artistiquement, vous pouvez dire qu’ils se sentaient bien dans ce qu’ils faisaient. “

