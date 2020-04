R. Kelly demande la libération d’une prison infestée de coronavirus

R. Kelly est en prison pour avoir abusé sexuellement de jeunes femmes – maintenant il veut que le coronavirus sévisse derrière les barreaux.

Jeudi, le chanteur de R&B a renouvelé une motion de libération de sa prison fédérale de Chicago. Il dit qu’il est préoccupé par la propagation du coronavirus parmi les détenus et le personnel, qui peuvent tous l’infecter. Ses avocats soutiennent que l’épidémie au Metropolitan Correctional Center est bien pire que les chiffres officiellement déclarés.

Le Chicago Tribune rapporte que six détenus et sept membres du personnel sont positifs pour COVID-19. Michael Leonard, l’avocat de Kelly, affirme que les détenus demandent désespérément de l’aide.

«Les détenus auraient frappé aux portes, aux murs et aux fenêtres en mendiant de l’aide», dit-il. «La seule chose que le MMC a fait est de verrouiller les choses, ce qui fait que la situation ressemble davantage à l’isolement.»

Leonard soutient en outre que le fait d’emprisonner des détenus en bonne santé avec des malades est une condamnation à mort. La juge de district américaine Ann Donnelly a rejeté la première requête du chanteur à être libérée en raison de l’épidémie.

R. Kelly fait actuellement face à neuf chefs d’accusation à New York et à 13 chefs d’accusation dans l’Illinois pour abus sexuels sur mineurs. Il fait également face à des allégations selon lesquelles il aurait truqué son procès de pornographie juvénile en 2008.

R. Kelly a demandé une libération de prison à différents moments de son incarcération.

En 2019, les avocats de Kelly faisaient valoir qu’il devrait être libéré pour pouvoir se produire à Dubaï. Le gouvernement de Dubaï a nié avec force l’affirmation selon laquelle R. Kelly avait des concerts pour se produire dans le cheikdom. Ils ont même abattu les tentatives du chanteur de dire que les faux concerts avaient été sollicités par la famille royale.

“[Mr. Kelly] n’a pas été invitée par la famille royale de Dubaï pour une représentation “, ont déclaré les autorités au New York Times en mai 2019. L’avocat de Kelly à l’époque, Stephen Greenberg, a déclaré que le chanteur avait un contrat avec un promoteur légitime. R. Kelly a déclaré que la libération l’aiderait à payer ses factures de pension alimentaire pour enfants.

Maintenant, les revendications semblent plus légitimes. Kelly semble susceptible de contracter un coronavirus et peut-être souffrir de complications COVID-19, en fonction de sa santé et de toute condition préexistante. Cela semble horrible, bien que ce soit le seul billet de sortie de Kelly (et dans un hôpital de la prison).