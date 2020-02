R. Kelly face à une nouvelle accusation d’abus sexuel

Il y a un nouvel acte d’accusation dans l’affaire fédérale contre R. Kelly, qui fait face à des accusations liées à la pornographie juvénile et à l’obstruction à la justice. L’acte d’accusation de remplacement a été déposé hier (13 février) devant un tribunal fédéral de l’Illinois. Il remplace l’acte d’accusation original de juillet 2019.

Il n’y a pas de nouvelles accusations contre R. Kelly dans l’acte d’accusation de remplacement, et les deux actes d’accusation sont en grande partie les mêmes. L’acte d’accusation qui le remplace comprend toutefois une nouvelle allégation selon laquelle R. Kelly aurait abusé sexuellement d’un mineur, identifié comme mineur 6, «en 1997 ou 1998 ou vers cette date» lorsque la victime présumée avait 14 ou 15 ans. En outre, une victime présumée de 17 ans («mineure 2») a été retirée de l’affaire.

L’autre changement majeur dans le nouvel acte d’accusation est que l’accusation demande maintenant la déchéance de «tous droits, titres et intérêts sur les actions et tous les autres droits de propriété sur [R. Kelly’s production company] Bass Productions, Ltd. », en attendant la condamnation éventuelle de Kelly.

Selon le Chicago Tribune, R. Kelly pourrait être inculpé lors d’une audience le 5 mars. Pitchfork a contacté les avocats de R. Kelly, Steve Greenberg et Nicholas Victor Burris pour des commentaires et plus d’informations.

R. Kelly devrait actuellement être jugé pour les accusations fédérales le 27 avril. Il doit également faire face à des accusations fédérales dans un tribunal de Brooklyn, à New York, ainsi qu’à des accusations de l’État dans l’Illinois et le Minnesota. Sa date de procès à Brooklyn a récemment été repoussée au 7 juillet. Kelly a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.

Lisez «Jim DeRogatis, Soulless is a Damning look at Why It a fallu tant de temps à R. Kelly pour tomber» sur le terrain.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’une agression sexuelle, nous vous encourageons à demander de l’aide:

Ligne d’assistance nationale RAINN sur les agressions sexuelles http://www.rainn.org

1800656 ESPOIR (4673)

Ligne de texte de crise

http://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: envoyez «ICI» au 741-741

