R. Kelly fait face à des accusations de propagation de maladies sexuellement transmissibles

Se battre sur plusieurs fronts: les avocats de R. Kelly à New York réfutent les accusations liées aux MST alors que le rappeur plaide non coupable à Chicago.

R. Kelly fait maintenant face à des accusations de crime à New York, au Minnesota et dans son Chicago natal. Et bien qu’il soit emprisonné depuis longtemps à Chicago, des avocats travaillent en son nom dans les trois endroits. En conséquence, deux développements majeurs concernant les problèmes juridiques de l’artiste à New York et à Chicago ont été mis en lumière.

Premièrement, les procureurs de New York ont ​​inculpé Kelly en vertu d’une ancienne loi qui érige en infraction le fait d’avoir des rapports sexuels lorsqu’ils sont infectés par une MST, et les avocats du rappeur en difficulté se sont opposés à la constitutionnalité de la loi en question.

Selon la loi mentionnée – éléments d’une loi de New York de 1943 conçue pour empêcher les soldats confinés à la maison de la Seconde Guerre mondiale de propager des maladies vénériennes – il est illégal pour ceux qui sont infectés par des MST d’avoir des rapports sexuels avec d’autres, en particulier s’ils n’ont pas divulgué le informations à leurs partenaires. L’idée derrière la loi était que les vétérans des forces armées subiraient des examens médicaux (et recevraient tout traitement nécessaire) avant de propager potentiellement des infections.

En plus de faire valoir que la loi est inconstitutionnelle, les avocats de Kelly visent les accusations correspondantes dans le cadre d’un effort plus large visant à dépeindre les procureurs comme trop zélés et désireux de mettre leur client derrière les barreaux par tous les moyens nécessaires. D’autres éléments de l’affaire des procureurs de New York reposent sur le Mann Act, une loi de 1909 destinée à empêcher la traite des femmes, et les avocats de Kelly ont également contesté cette mesure centenaire.

Il convient de noter qu’une des victimes de Kelly l’a accusé de ne pas avoir divulgué son infection à l’herpès génital; d’autres accusations pourraient être portées contre lui sur la base de cette réclamation.

Ensuite, l’homme de 53 ans a comparu ce matin dans une salle d’audience de Chicago et a plaidé non coupable de 13 crimes de pédopornographie et d’abus sexuels mis à jour. De plus, des représentants du gouvernement ont indiqué que de nouvelles accusations étaient en cours, car une autre victime présumée s’est manifestée et de nouvelles preuves sont apparues.

Les procureurs ont renouvelé leur intérêt pour les allégations contre R. Kelly après que Lifetime a diffusé la première saison de Surviving R. Kelly en janvier 2019. Le documentaire télévisé en six parties a fourni une plate-forme à de nombreuses victimes présumées de Kelly pour dénoncer les abus dont elles affirment qu’elles il leur a infligé. La deuxième saison du programme a été publiée plus tôt cette année.

Il est significatif que R. Kelly soit accusé depuis longtemps de crimes sexuels et d’inconduite. En 1994, alors qu’il avait 27 ans, R. Kelly a tenté d’épouser une Aaliyah de 15 ans, après avoir menti sur son âge et contrefait des documents juridiques. En 2002, R. Kelly a été accusé de crimes liés à la pornographie juvénile – mais un jury l’a déclaré non coupable sur 14 des 14 chefs d’accusation en 2008.

En raison des accusations en cours et des affaires de Kelly au Minnesota et à New York, le juge de district américain Harry Leinenweber a repoussé la date du procès de Kelly à Chicago, du 27 avril au 13 octobre.

R. Kelly a nié les allégations portées contre lui.