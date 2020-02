R. Kelly fait face à un nouvel acte d’accusation fédéral pour abus sexuel sur mineur

Les procureurs fédéraux de Chicago ont inculpé R. Kelly de plusieurs autres délits résultant de ses allégations d’abus sexuels sur mineur entre 1997 et 2001.

Peu de détails ont été mis à disposition concernant la nature spécifique des accusations, mais le conseiller juridique actuel de R. Kelly s’est adressé à Twitter pour proclamer l’innocence de l’artiste bien connu. Étant donné que la victime présumée avait 14 ou 15 ans (selon le dossier du tribunal) au moment où le crime pourrait avoir commencé, son identité n’est pas dévoilée.

Dire que R. Kelly a eu une année difficile serait un euphémisme. L’homme de 53 ans (qui est actuellement incarcéré) a connu un certain nombre de ramifications professionnelles immédiatement après la diffusion de Surviving R. Kelly en janvier 2019. La série multipartite Lifetime a enquêté et développé les nombreuses allégations d’agression sexuelle qui avaient été portées contre Kelly, principalement en fournissant une plate-forme pour ses victimes présumées.

La série a ravivé l’intérêt pour le passé de Kelly, qui a longtemps été entaché par des allégations d’inconduite sexuelle concernant des mineurs. Peu de temps après sa diffusion, Kelly a été accusé de dix chefs d’agression sexuelle criminelle aggravée. Plus tard dans l’année, les procureurs fédéraux de Chicago et de New York ont ​​porté 18 autres accusations contre Kelly, toutes liées à la pornographie juvénile et à la maltraitance de mineurs. Et au Minnesota, Kelly fait face à une paire de crimes supplémentaires.

Comme indiqué précédemment, plusieurs des avocats de R. Kelly ont quitté le navire et le procès pour les accusations de New York mentionnées a été reporté car sa date d’origine aurait probablement interféré avec l’affaire pénale de Kelly à Chicago.

Il convient également de noter que ce n’est pas la première fois que Kelly doit comparaître devant un jury et se défendre contre des accusations de pornographie enfantine et / ou d’abus. En 2008, un jury l’a déclaré non coupable sur 14 des 14 chefs d’accusation.

R. Kelly devrait comparaître dans une salle d’audience de Chicago le 27 avril.