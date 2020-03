R. Kelly inculpé de nouvelles accusations de trafic sexuel

Remarque: Cet article contient des descriptions d’agression sexuelle et d’abus sexuels présumés impliquant des mineurs que certains lecteurs peuvent trouver dérangeants.

R. Kelly fait face à plus d’accusations criminelles. Dans un acte d’accusation de substitution contre Kelly – déposé aujourd’hui (13 mars) devant un tribunal fédéral de Brooklyn et examiné par Pitchfork – Kelly est accusée d’avoir transporté un mineur (identifié comme «Jane Doe # 5») à travers les frontières de l’État «avec intention [to] se livrer à une activité sexuelle. ” De plus, Kelly est accusée d’avoir contraint la mineure à des activités sexuelles et de lui avoir transmis l’herpès. Les actions de Kelly auraient eu lieu en 2015.

R. Kelly fait face à des accusations fédérales à Chicago, en plus des accusations fédérales à Brooklyn et des accusations d’État en Illinois et au Minnesota. Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui.

Lorsqu’il a été contacté par Pitchfork, l’avocat de R. Kelly, Douglas C. Anton, a déclaré: «Il semble que le gouvernement ait cherché à ajouter des allégations supplémentaires quant à la conduite présumée, avec ce qu’il pense être plus spécifique.»

Lisez «Jim DeRogatis, Soulless is a Damning look at Why It a fallu tant de temps à R. Kelly pour tomber» sur le terrain.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime de violences sexuelles et avez besoin de parler, nous vous recommandons ces ressources:

RAINN

https://rainn.org

1-800-656-HOPE (4673)

Ligne de texte de crise

https://www.facebook.com/crisistextline (support de chat)

SMS: envoyez «ICI» au 741-741

