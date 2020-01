Radiohead ajoute des raretés aux services de streaming lors du lancement des archives en ligne

Radiohead.com abrite maintenant la bibliothèque publique Radiohead. Aujourd’hui, le groupe a lancé l’archive complète de toutes les choses Radiohead dans un correctif au désordre de l’espace en ligne. Pour commémorer le lancement, le groupe a publié une poignée de raretés pour les services de streaming: Ci-dessous, consultez leur premier EP, Drill de 1992; le morceau “Je ne veux rien de tout cela” de la compilation caritative 2005 Help !: A Day in the Life; et le remix EP 2011 TKOL RMX 8.

L’archive regroupe le mélange par époque, avec des vignettes reliant des vidéos et des galeries sans publicité. Après avoir créé leur propre carte de bibliothèque, les fans peuvent explorer le catalogue, les visuels et divers artefacts du groupe dans une «archive hautement organisée et organisée», note un communiqué de presse. Cela comprend des illustrations détaillées, des vidéos musicales, des performances HD en direct et à la télévision, des faces B et des raretés, des marchandises auparavant épuisées et les listes de lecture que les membres du groupe ont partagées autour de leurs sessions d’enregistrement de la dernière période.

Au cours de la semaine commençant le 20 janvier, chaque membre de Radiohead passera une journée en tant que bibliothécaire du site, organisant des documents d’archives sur les réseaux sociaux du groupe. Pour l’instant, écoutez ci-dessous, et allez explorer.

En 2017, Radiohead a réédité une édition du 20e anniversaire d’OK Computer intitulée OKNOTOK. L’année dernière, le groupe a publié 18 heures de sessions OK Computer qui avaient fuité en ligne.

