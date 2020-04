Radiohead prévoit de célébrer l’anniversaire de «Kid A» et «Amnesiac»

Ces derniers jours, beaucoup de groupes ont fait quelque chose pour leurs fans alors que la plupart sont au milieu de la quarantaine du coronavirus. Cependant personne ne tire autant au sort que RadioheadParce que pendant quelques mois, ils ont transformé leur site Web en une immense bibliothèque virtuelle et Ils ont récemment annoncé qu’ils donneraient des concerts tous les jours sur le même site Web pendant la fin de l’éventualité.

Malgré tout ça, il semble que le groupe réserve d’autres surprises aux fans. Dans une interview que NME a fait pour Ed O’Brien –Qui est sur le point de sortir Earth, son premier album solo–, ils ont demandé au guitariste s’ils prévoyaient de faire quelque chose pour le 20e anniversaire de deux albums importants de sa carrière, Kid A (2000) et Amnésique (2001), et nous pouvons probablement avoir quelque chose de spécial à célébrer.

Ed a dit qu’en raison de la nature de la pandémie, Il serait difficile de faire quelque chose comme ce qui s’est passé en 2017, quand ils ont sorti la réédition du célèbre ordinateur OK, où en plus de remasteriser des morceaux tels que “Paranoid Android”, “Airbag”, “Karma Police” et plus, ils comprenaient trois faces B: “I Promise”, “Man of War” et “Lift”. Mais malgré toute la situation mondiale, Ils prévoient de sortir quelque chose de similaire afin que les fans puissent écouter un peu plus de ces jours Radiohead, donc nous ne pouvons qu’attendre que nous soyons surpris.

Et pour finir, bien sûr il était inévitable d’interroger Ed sur l’avenir de Radiohead –Pour être exact un nouvel album–, parce qu’au début de l’année ils ont dit que pour le moment ils allaient donner un an au groupe. Bien que ce soit des nouvelles qui ont refusé les fans, Il semble qu’il y ait une lumière au bout du tunnel, car avec tout et la pandémie, les membres sont en contact et parlent de nouvelle musique:

«Nous sommes un groupe continu et nous avons des réunions en ligne – il y a eu récemment un appel de Zoom. Nous parlons de choses, mais pour l’avenir immédiat, chacun fait son propre truc. Quand ça fait du bien de se reconnecter à Radiohead, alors nous le ferons. »