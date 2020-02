Radiohead publie une version étendue de “Treefingers”

Cette année, nous pourrions ne pas avoir de nouveaux rolas de Radiohead, parce que la grande majorité de ses membres travaillent sur leurs projets solo, mais cela ne signifie pas que nous cessons d’écouter l’un des milliers de bijoux cachés dans toute leur discographie. C’est normal qu’un groupe aussi important qu’eux, plein de talent et surtout avec un moteur créatif impressionnant, ait beaucoup de bizarreries.

Profitant de sa page devenant une immense bibliothèque numérique pour tous les fans et pas tellement du groupe, et nous rappelant que ce 2020, le Kid A – l’un des albums les plus impressionnants de sa carrière – fête ses 20 ans, Radiohead a partagé une version complètement inédite et étendue de “Treefingers”, l’une des chansons les plus expérimentales du disque.

Par rapport à la chanson qui figurait sur l’album original, ici on peut écouter encore une minute de chanson (Nous savons que ce n’est pas beaucoup mais tous les fans de l’enfer l’apprécient) où Thom Yorke, Ed O’Brien, les frères Greenwood et Phil Selway expérimentent avec toutes les ressources disponibles. Il est extrêmement intéressant d’écouter ces secondes supplémentaires car nous montrons une nouvelle facette de sa carrière, en laissant de côté le son rock et progressif de OK Computer pour combiner plus d’électronique avec des synthétiseurs environnementaux.

Cela ne pouvait qu’indiquer une chose, le groupe lancera probablement une édition spéciale de Kid A avec des milliers de faces B, C, D et même Z. Nous ne pouvons pas entendre quelque chose de nouveau de Radiohead cette année, mais sans aucun doute ayant ce genre de chansons, les bizarreries de sa discographie nous éclairent au bout du tunnel. S’ils sont fans du groupe ou de la musique en général, ils ne peuvent pas le laisser passer.

Sans plus tarder, laissez ce que vous faites, Mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par le son éblouissant de la version étendue des “Treefingers” de Radiohead: