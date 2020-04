Radiohead publiera des concerts hebdomadaires jusqu’à la fin de la quarantaine!

La vérité est que cette nouvelle nous fait danser comme Thom Yorke dans la vidéo de “Fleur de Lotus”. Et pour la même raison, nous ne les laissons pas attendre une seconde de plus. Radiohead vient d’annoncer une série hebdomadaire de concerts classiques en direct afin de divertir ses fans. Demain (9 avril), la série commence par une offrande de l’ère Kid-A, et durera jusqu’à la fin de la quarantaine.

Pour annoncer la grande nouvelle de la journée, Radiohead a pris son compte Instagram et a annoncé qu’il publierait des émissions sur YouTube chaque semaine. “Jusqu’à ce que les restrictions résultant de [la] la situation actuelle est améliorée ou nous manquons de spectacles », ont-ils écrit. “Quelle sera la première? Personne ne le sait “ont-ils ajouté. La série commencera à 16h00 à Mexico avec la présentation du groupe En direct d’une tente à Dublin, qui a eu lieu à l’hippodrome de Punchestown en 2000. Ici, nous quittons la ligue pour qu’ils n’aient rien à chercher.

Radiohead a déclaré dans le communiqué: “Maintenant que vous n’avez pas le choix si vous voulez ou non une nuit tranquille, nous vous présentons le premier de plusieurs SPECTACLES EN DIRECT de la bibliothèque publique de Radiohead qui arrivent maintenant sur la chaîne YouTube de Radiohead”. Le message était accompagné d’images en direct du groupe jouant leur classique Kid A, “The National Anthem”.