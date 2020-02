Radiohead s’arrêtera en 2020 pour travailler sur des projets solo

Sans aucun doute l’un des retours musicaux les plus attendus est celui de Radiohead, car depuis quelques années nous n’avons rien entendu de nouveau du groupe d’Oxford, pour être exact en 2016 quand ils ont lancé A Moon Shaped Pool et cela les a même ramenés à Mexico pour donner deux présentations au Palacio de los Deportes. Après la tournée de cet album, chacun des membres a suivi son propre chemin et a commencé à travailler sur ses projets solo.

Après avoir transformé votre site Web en une immense bibliothèque publique numérique et partagé votre discographie sur YouTube, malheureusement pour les fans du groupe, nous avons de mauvaises nouvelles, car apparemment tout ce 2020 sera pris pour continuer d’explorer de nouveaux horizons sonores. Selon une interview que NME a faite au batteur de Radiohead, Phil Selway, lui et Thom Yorke, Ed O’Brien, Jonny et Colin Greenwood consacreront du temps et des efforts à leurs projets solo.

«Il y a toujours des conversations, mais nous avons d’autres projets en cours. C’est l’année où nous nous reposerons à Radiohead, mais nous le reprendrons à nouveau », a déclaré Selway. Bien que ce soit normal, puisqu’ils le font depuis des années comme lorsque Yorke a travaillé avec Flea dans Atoms for Peace, Ils ne sont pas encore sûrs que 2021 soit l’année où nous entendons enfin de nouvelles chansons Radiohead Eh bien, tout – vraiment, tout – alors allez avec eux.

Mais nous ne sommes pas achicopalen, car chaque membre continue de travailler individuellement et de jouer dans toutes les parties du monde. Thom Yorke visitera notre pays pour jouer au festival Ceremony sous les Tomorrow’s Modern Boxes et son dernier album ANIMA. Pour sa part, Jonny Greenwood a commencé à composer de la musique classique appelée Octatonic Records et Phillip Selway entrera en studio pour composer son troisième disque. Il semble que nous devrons attendre longtemps pour avoir Radiohead avec un nouvel album studio ou jouer sur CDMX.