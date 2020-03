Rae Sremmurd’s Trap-Pop Debut SremmLife obtient la réédition Deluxe

Rae Sremmurd, le duo de hip-hop frère et sœur du Sud qui s’est fait un nom avec les tubes de pop-pop infectieux «Black Beatles», «No Type» «Swang» et «Powerglide», rééditent leur promesse Premier album 2015 SremmLife, disponible aujourd’hui via Interscope / UMe.

Pour la toute première fois, l’album sortira sur un double vinyle rouge translucide de 180 grammes avec le titre bonus ‘No Flex Zone (Remix)’.

Sorti pour la première fois le 6 janvier 2015, SremmLife retrace le parcours du duo charismatique des MC à venir d’Atlanta aux artisans du rap.

Décrit comme un «hood N’Sync» par le producteur Michael «Mike WILL Made-It» Williams pour leur énergie pop-friendly, les frères derrière Rae Sremmurd – Aaquil «Slim Jxmmi» Brown et Khalif «Swae Lee» Brown – ont sculpté leur propre voie dans le hip-hop. Avec Jemiah “Lil Pantz” Middlebrooks, ils ont sorti leur premier single en trio, “Party Animal”, en 2010.

L’année suivante, les garçons ont remporté la deuxième place dans le segment de compétition «Wild-Out Wednesday» du BET show 106 et Park, qui les a fait atterrir sur Def Jam et le radar de Sony. Pourtant, un accord avec un label majeur n’est pas apparu immédiatement, et après la sortie de la mixtape Three Stooges en 2012, Dem Outta St8 Boyz (alors avec Andre “Lil Dre” Brown en tant que troisième membre) a subi des revers financiers avant de déménager à Atlanta, en Géorgie. . Là, ils ont rencontré Mike WILL Made-It, sont devenus un duo et ont changé leur nom pour Rae Sremmurd – ou EarDrummers, le nom de la société de production de Williams, orthographié à l’envers.

En 2013, EarDrummers s’est associé à Interscope et est devenu un label de disques, avec Rae Sremmurd parmi leurs premiers signataires. L’année suivante, ils sortent leur premier single officiel, «No Flex Zone», qui fait son chemin dans les charts. Le remix, mettant en vedette Nicki Minaj et Pusha-T, apparaît ici sur vinyle pour la toute première fois.

Le duo a suivi la même année avec ‘No Type’, qui a culminé à No.16 sur le Billboard Hot 100 et est devenu 4x platine. Une série de succès a rapidement suivi, notamment les Black Beatles, Throw Sum Mo (mettant en vedette Nicki Minaj et Young Thug), This This Be Be Us et Come Come Her.

Succès commercial et critique, SremmLife a atteint le n ° 5 du Billboard 200 et a vendu plus de deux millions d’exemplaires. Les frères de Tupelo étaient entrés dans le courant dominant de la pop simplement en étant eux-mêmes et en meulant à l’ancienne.

SremmLife est maintenant disponible

Liste des pistes SremmLife (2xLP)

Face A

1. «Lit comme Bic»

2. «Déverrouillez le butin»

3. «No Flex Zone»

Côté B

1. «Mon X»

2. «Ça pourrait être nous»

3. «Venez la chercher»

4. «Up Like Trump»

Côté C

1. «Jetez du Mo»

2. «YNo»

3. «Aucun type»

Côté D

1. «Contrôles de sécurité sexuelle»

2. «No Flex Zone (Remix)»