Rage Against The Machine ajoute des spectacles à la tournée des retrouvailles

RAGE CONTRE LA MACHINE a ajouté plusieurs dates à sa tournée de retrouvailles annoncée précédemment. Le trek, qui mettra en vedette un duo de rap incendiaire COUREZ LES BIJOUX (Killer Mike et El-P) dans la fenêtre d’ouverture, comprendra désormais cinq spectacles au Madison Square Garden de New York: les 10, 11, 13, 14 et 17 août. Les billets pour les concerts nouvellement ajoutés les 14 et 17 août seront mis en vente jeudi (27 février) à 11 h. Un nouveau rendez-vous a également été ajouté à East Troy, Wisconsin.

La prochaine tournée marque la première fois RAGE CONTRE LA MACHINE a pris la route ensemble depuis 2011.

Le quatuor réuni – Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commferford – rejouera ses premiers spectacles ensemble en mars dans plusieurs villes le long ou à proximité de la frontière mexicaine, dont El Paso; Las Cruses, Nouveau-Mexique; et Phoenix, Arizona. Ensuite, ils titreront la tranche 2020 de Coachella à Indio, en Californie. Le reste du printemps et de l’automne, le groupe jouera un certain nombre de spectacles et de festivals dans les arènes, notamment Appel de Boston, Festival de musique Firefly et Bluesfest d’Ottawa. En août et septembre, RAGE jouera une poignée de spectacles en Europe.

Grâce à la billetterie, au bénévolat et aux dons de groupes, RAGE CONTRE LA MACHINE travaillera avec plusieurs organisations caritatives et activistes tout au long de la tournée. De plus, 100% de tous les revenus d’El Paso, Las Cruces et Phoenix iront à des organisations de défense des droits des immigrés.

RAGE CONTRE LA MACHINE Dates de la tournée 2020:

26 mars – El Paso, TX @ Don Haskins Center



28 mars – Las Cruces, NM @ Pan American Center



30 mars – Glendale, AZ @ Gila River Arena



10 avril – Indio, CA @ Coachella



17 avril – Indio, CA @ Coachella



21 avril – Oakland, CA @ Oakland Arena



25 avril – Portland, OR @ Moda Center



28 avril – Tacoma, WA @ Tacoma Dome



01 mai – Vancouver, BC @ Pacific Coliseum au PNE



03 mai – Edmonton, AB @ Rogers Place



05 mai – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome



07 mai – Winnipeg, MB @ Bell MTS Place



09 mai – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Centre



11 mai – Minneapolis, MN @ Target Center



14 mai – Kansas City, MO @ Sprint Center



16 mai – St. Louis, MO @ Enterprise Center



19 mai – Chicago, IL @ United Center *



23 mai – Boston, MA @ Boston Calling



19 juin – Douvres, DE @ Firefly



10 juillet – East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre



11 juillet – East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre



13 juillet – Detroit, MI @ Little Caesars Arena



15 juillet – Detroit, MI @ Little Caesars Arena



17 juillet – Ottawa, ON @ Bluesfest d’Ottawa



18 juillet – Festival d’Été de Québec @ Festival d’Été de Québec *



21 juillet – Hamilton, ON @ FirstOntario Centre *



23 juillet – Toronto, ON @ Scotiabank Arena



25 juillet – Toronto, ON @ Scotiabank Arena



27 juillet – Buffalo, NY @ KeyBank Center



29 juillet – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse



31 juillet – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena



02 août – Raleigh, NC @ PNC Arena



04 août – Washington DC @ Capital One Arena



05 août – Washington DC @ Capital One Arena



07 août – Camden, NJ @ BB&T Pavilion



10 août – New York, NY @ Madison Square Garden



11 août – New York, NY @ Madison Square Garden



13 août – New York, NY @ Madison Square Garden



14 août – New York, NY @ Madison Square Garden



17 août – New York, NY @ Madison Square Garden



28 août – Leeds, Royaume-Uni @ Leeds Festival



30 août – Reading, UK @ Reading Festival



01 sept. – Paris, France @ Rock En Seine Festival



04 septembre – Stradbally Laois, Irlande @ Electric Picnic Festival



06 septembre – Berlin, Allemagne @ Lollapalooza Berlin Festival



08 septembre – Prague, République tchèque @ O2 Arena



10 septembre – Cracovie, Pologne @ Tauron Arena



12 septembre – Vienne, Autriche @ Wiener Stadhalle

* Sans pour autant COUREZ LES BIJOUX

RAGE CONTRE LA MACHINEapparition à cette année Coachella a été révélé pour la première fois en novembre Instagram compte avec la poignée “rageagainstthemachine” a partagé une liste de dates 2020.

RAGE CONTRE LA MACHINE joué pour la dernière fois en 2011 à L.A. Rising et a résisté aux appels pour une réunion, avec le chanteur Zach De La Rocha précédemment considéré comme le seul obstacle. Morello et son camarade RAGE coéquipiers Commerford (basse) et Wilk (batterie) ont depuis fait équipe avec ENNEMI PUBLICc’est Chuck D. et COLLINE DE CYPRÈSc’est B-Real dans le même style PROPHÈTES DE RAGE.

RAGE CONTRE LA MACHINE a enregistré trois albums studio originaux et un jeu de reprises avant de se séparer en 2000. Le groupe s’est réformé en 2007 mais n’a joué que des concerts sporadiques et jamais une tournée complète. Morello a déclaré en 2012: “Nous devons accepter d’en faire un. Une fois par an, le groupe se réunit et discute et refuse très sérieusement des offres incroyables pour faire le tour du monde.”