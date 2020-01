Rage Against The Machine ajoutée au Boston Calling Festival

Ajoutant à l’excitation de ses têtes d’affiche annoncées précédemment, FOO FIGHTERS et PIMENTS CHILI ROUGES, Appel de Boston dévoile aujourd’hui les nouvelles icônes rock récemment réunies RAGE CONTRE LA MACHINE présentera également son festival 2020 dans ce qui sera la seule performance prévue du groupe dans la région de la Nouvelle-Angleterre cette année. FOO FIGHTERS va lancer leur tête d’affiche Appel de Boston représentation le vendredi 22 mai, suivie de RAGE CONTRE LA MACHINE le samedi 23 mai et PIMENTS CHILI ROUGES clôturera le festival le dimanche 24 mai, créant un week-end épique de musique live. Rejoindre ces poids lourds du rock et se produire sur les cinq scènes du festival, ce sont plus de 60 artistes en tout. Appel de Boston, le célèbre festival annuel de trois jours, aura lieu au Harvard Athletic Complex à Allston, Massachusetts le week-end du Memorial Day, du 22 au 24 mai 2020.

Un nombre limité d’admission générale de 3 jours (399,99 $), de laissez-passer VIP (949,99 $) et de laissez-passer Platine (1999,99 $) sont maintenant en vente sur www.bostoncalling.com. Les billets d’une journée, s’ils sont disponibles, seront annoncés à une date ultérieure.

Appel de Boston a une fois de plus organisé une programmation unique et diversifiée qui célèbre à la fois des artistes de renom et des stars de l’évasion, offrant aux fans une collection des musiciens les plus talentueux du monde. RAGE CONTRE LA MACHINE se réunissent pour leurs premières représentations depuis 2011, et FOO FIGHTERS, qui continuent de présenter certaines des plus grandes émissions en direct du monde, célébrera leur 25e anniversaire en 2020. Pendant ce temps, le Rock And Roll Hall Of Famers PIMENTS CHILI ROUGES travaillent actuellement sur leur premier album en plus de trois ans.

Appel de Boston promet une fois de plus une expérience exceptionnelle, de son mélange emblématique de performances musicales à son engagement à offrir de nouvelles formes de divertissement et une vaste programmation de plats et de boissons. Cette année, le festival élèvera la barre des fans en élargissant ses offres en VIP et Platine. Un tout nouveau salon VIP, parrainé par Mohegan Sun Casino & Resort, deviendra une oasis au sein du festival avec des bars complets et des équipements uniques. Les fans peuvent également s’attendre à de nouvelles zones de visualisation améliorées au sein de VIP et Platinum, y compris une nouvelle expérience VIP à deux étages donnant sur la scène Bai Red et la scène verte, et une terrasse de visualisation élargie au sein de Platinum où la nourriture préparée par certains des meilleurs chefs de Boston sera servie tout au long de toute la journée. Tous les détails sur les composants de la nourriture et des boissons du festival en GA, VIP et Platinum seront partagés dans les prochains mois.

2020 Appel de Boston s’aligner:

Vendredi 22 mai

FOO FIGHTERS



JASON ISBELL ET L’UNITÉ 400



BRITTANY HOWARD



SANS NOM



LES STRUTS



SHARON VAN ETTEN



PUP



ANDREW W.K.



IANN DIOR



LES DISTRICTS



BRUTUS



PONY BRADSHAW



LA SHEILA DIVINE

DJs

Liz Ladoux



Couteau DJ & DJ Joshua Carl



Bearly Yvng (Big Bear & YVNG PAVL)



DJ Ryan Brown

Comédiens

Alingon Mitra



Will Smalley



Sam Ike



Emily Ruskowski



Shawn Carter



Drew Dunn



Katie Que

Samedi 23 mai

RAGE CONTRE LA MACHINE



COUREZ LES BIJOUX



BANQUES



KOFFEE



SWEAT ROSE $



DAVE



ORVILLE PECK



RJD2



JAY SOM



FILLE EN ROUGE



PHONY PPL



RÊVEURS



SANG DE CAMP

DJs

DJ Frank White



BREK.ONE



DJ J-Wall



DJ Guru Sanaal

Comédiens

Orlando Baxter



Andrew Mayer



Al Park



Katlin McFee



Peter Martin



J Smitty

Dimanche 24 mai

PIMENTS CHILI ROUGES



LE 1975



LIAM GALLAGHER



ANGES & AIRWAVES



LP



PONTEURS PHOEBE



DINOSAUR JR.



PVRIS



BEABADOOBEE



JACK HARLOW



MIAULER



DJO



CLIFF NOTEZ

DJs

DJ 7L



DJ RM



ReaL P



DJ Slick Vick

Comédiens

Prix ​​Lamont



Hanna Evensen



Sean Sullivan



Jason Cordova



Will Noonan



Tooky Kavanagh

