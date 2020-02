Rage Against the Machine Ajouter des dates de tournée

Rage Against the Machine a ajouté une poignée de dates à son calendrier 2020. Ils seront rejoints par Run the Jewels à quatre dates: une en Arizona, une au Wisconsin et deux à New York. Découvrez-les ci-dessous et prenez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Rage Against the Machine a annoncé sa réunion en novembre, mettant fin à une interruption qui a commencé en 2011. Ils se produiront à Coachella et au Boston Calling festival au cours d’une longue tournée qui fera voyager le groupe aux États-Unis, au Canada et en Europe. Rage Against the Machine a réédité l’intégralité de sa discographie sur vinyle en 2018, mais n’a pas annoncé de plans pour un nouvel album.

