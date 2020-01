Rage Against the Machine annonce plus de spectacles de retrouvailles

Selon les rumeurs, Rage Against the Machine sera le titre du Boston Calling Music Festival de cette année. Leur set aura lieu le samedi 23 mai. Rage rejoindra les têtes d’affiche Foo Fighters et Red Hot Chili Peppers annoncées précédemment. Découvrez l’affiche Boston Calling 2020 ci-dessous. Le festival se déroule au Harvard Athletic Complex à Allston, Massachusetts, du 22 au 24 mai.

En plus de Boston Calling, Rage sera à la une du Firefly Music Festival en juin. Retrouvez également l’affiche de ce festival ci-dessous.

Rage Against the Machine jouera encore plus de spectacles de retrouvailles dans le Sud-Ouest en mars, suivis de deux sets de tête d’affiche Coachella en avril. Le groupe a joué pour la dernière fois ensemble en juillet 2011.

Lisez la critique du dimanche de Pitchfork sur Rage Against the Machine.

