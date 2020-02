Rage Against The Machine annonce son plan de lutte contre le scalping des tickets en ligne

RAGE CONTRE LA MACHINE a annoncé un plan de lutte contre le scalping des billets en ligne pour sa prochaine tournée de retrouvailles.

Même si les billets pour les 40 dates “Message d’intéret public” le trek n’est pas officiellement en vente avant le jeudi 13 février, vous pouvez déjà acheter des billets pour la plupart des spectacles sur StubHub et pour les dates du festival le Ticketmaster. Sans surprise, ces billets sont déjà assez chers. Par exemple, les billets pour le spectacle du 28 avril à Tacoma étaient indiqués à 287 $ chacun avant les frais. Après les frais de service et les taxes, deux billets pour le spectacle d’Oakland, en Californie, le StubHub est ressorti à 783,95 $, soit 391,98 $ chacun.

Plus tôt dans la journée (mercredi 12 février), la déclaration suivante a été publiée sur RAGE CONTRE LA MACHINEle site web officiel de:

“Depuis l’annonce de notre tournée, les sites de scalpers et de courtiers répertorient de faux billets pour RATM. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos fans contre le scalper prédateur et, en même temps, collecter une somme substantielle pour les organisations caritatives et activistes que nous soutenons dans chaque ville. Lors de nombreux concerts, jusqu’à 50% des sièges sont récupérés par des scalpers puis revendus à des fans à des frais beaucoup plus élevés.

“Nous faisons tout notre possible pour protéger 90% des RATM les billets des scalpers, puis NOUS conservons en réserve 10% des sièges (sièges aléatoires dans chaque salle) pour vendre à un prix plus élevé (mais suffisamment bas pour réduire les scalpers) Nous donnerons 100% DE L’ARGENT sur le billet de base prix aux associations caritatives et activistes DANS CHAQUE VILLE.

“Nous sommes convaincus que cela aidera beaucoup plus de fans à obtenir des billets à leur valeur nominale et à mettre un frein important au gougeage après-vente. Nous détestons le scalping autant que vous le faites et nous continuerons à essayer de trouver des moyens de le combattre. tous les bénéfices de nos trois premiers spectacles à des organisations de défense des droits des immigrants et soutiendront plusieurs organisations caritatives et militantes tout au long de la tournée. “

Le quatuor réuni de chanteur Zack De La Rocha, guitariste Tom Morello, le batteur Brad Wilk et bassiste Tim Commerford débutera en mars dans plusieurs villes le long ou à proximité de la frontière mexicaine, avant d’afficher la tranche 2020 de Coachella à Indio, en Californie.

Le reste du printemps et de l’automne, le groupe jouera un certain nombre de spectacles et de festivals dans les arènes, notamment Appel de Boston, Festival de musique Firefly et Bluesfest d’Ottawa. Le groupe se rendra ensuite en Europe à la fin de l’été pour une série de grands festivals.

RAGE CONTRE LA MACHINE joué pour la dernière fois en 2011 à L.A. Rising et a résisté aux appels à une réunion, avec De La Rocha précédemment considéré comme le seul obstacle. Morello, Commerford et Wilk ont depuis fait équipe avec ENNEMI PUBLICc’est Chuck D. et COLLINE DE CYPRÈSc’est B-Real dans le même style PROPHÈTES DE RAGE.

RAGE CONTRE LA MACHINE a enregistré trois albums studio originaux et une série de reprises avant de se séparer en 2000. Le groupe s’est réformé en 2007 mais n’a joué que des concerts sporadiques et jamais une tournée complète.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).