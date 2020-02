Rage Against The Machine annonce une tournée de réunions avec 40 dates!

Depuis l’annonce du retour de Rage Against The Machine sur les scènes, nous avons dû surveiller les niveaux de sucre comme de bons chavorrucos. Et la vérité n’est pas pour moins … Nous attendions depuis des années que le grand Zack de la Rocha daigne rendre son grand rap métal à nos vies, même pour un bon mosh pit d’une nuit.

Dans leur annonce de réunion, nous avons appris qu’ils ne seraient de retour que pour quelques présentations, y compris celles de Coachella 2020. Mais quelle surprise nous venons de recevoir: La RATM vient d’annoncer une tournée de 40 dates aux États-Unis, au Canada et en Europe! Ok, oui … Cela signifie des basses qui n’annoncent toujours rien pour le Mexique, mais le tour qui sera donné à Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk et Tim Commferford commencer près de la frontière, y compris El Paso, Texas; Las Cruses, Nouveau-Mexique et Glendale, Arizona.

Déjà à la mi-février, nous sommes à moitié récupérés de la pente de janvier et nos cartes se sentent prêtes à remonter sur le ring. Et si ce n’est pas pour aller voir RATM je ne sais pas pour quoi on travaille! Les chances de les avoir au Mexique ou le plus près possible se situeraient entre mars et avril, car ils commencent alors à grimper sur la carte jusqu’au Canada puis à traverser l’Atlantique pour se rendre en Europe. Pour voir si entre ces dates ils font une pause pour quelques tacos et nous donnent une nuit inoubliable.

Regardons cette vidéo et levons la main en invoquant le dieu du métal pour nous amener au RATM dès que possible. Nous laissons également toutes les dates au cas où ils feraient partie de ceux qui ne peuvent pas laisser cela à la chance et sont encouragés à les voir dans le pays voisin.

Tour de rage contre la machine:

26/03 – El Paso, TX @ Don Haskins Center ^

28/03 – Las Cruces, NM @ Pan American Center ^

30/03 – Glendale, AZ @ Gila River Arena ^

04/10 – Indio, CA @ Coachella Music Festival

17/04 – Indio, CA @ Coachella Music Festival

21/04 – Oakland, CA @ Oakland Arena ^

25/04 – Portland, OR @ Moda Center ^

28/04 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome ^

05/01 – Vancouver, BC @ Pacific Coliseum au PNE ^

03/05 – Edmonton, AB @ Rogers Place ^

05/05 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome ^

05/07 – Winnipeg, MB @ Bell MTS Place ^

05/09 – Sioux Falls, SD @ Denny Sanford Premier Center ^

11/05 – Minneapolis, MN @ Target Center ^

14/05 – Kansas City, MO @ Sprint Center ^

16/05 – St. Louis, MO @ Enterprise Center ^

19/05 – Chicago, IL @ United Center

23/05 – Boston, MA @ Boston Calling

19/06 – Dover, DE @ Firefly Music Festival

07/10 – East Troy, WI @ Alpine Valley Music Theatre ^

13/07 – Détroit, MI @ Little Caesars Arena ^

07/17 – Ottawa, ON @ Ottawa Bluesfest

18/07 – Québec, QC @ Festival d’Été de Québec

21/07 – Hamilton, ON @ FirstOntario Centre ^

23/07 – Toronto, ON @ Aréna Banque Scotia ^

27/07 – Buffalo, NY @ KeyBank Center ^

29/07 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse ^

31/07 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena ^

02/02 – Raleigh, NC @ PNC Arena ^

04/08 – Washington DC @ Capital One Arena ^

07/08 – Camden, NJ @ BB&T Pavilion ^

10/08 – New York, NY @ Madison Square Garden ^

11/08 – New York, NY @ Madison Square Garden ^

28/08 – Leeds, Royaume-Uni @ Leeds Festival

30/08 – Reading, UK @ Reading Festival

09/01 – Paris, FR @ Rock At Seine Festival

04/09 – Stradbally Laois, IE @ Electric Picnic

06/09 – Berlin, DE @ Lollapalooza Berlin

08/09 – Prague, CZ @ O2 Arena ^

09/10 – Cracovie, PL @ Tauron Arena ^

12/09 – Vienne, AT @ Stadthalle ^

^ = avec Run the Jewels