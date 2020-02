Rage Against The Machine de Tom Morello pèse sur l’accident du caucus de l’Iowa

RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello a pesé sur les résultats tardifs des caucus démocrates de l’Iowa.

Ce n’est que mardi soir que le Parti démocrate de l’Iowa a commencé à publier les résultats des caucus de lundi soir, accusant le retard de “problèmes de codage” avec une application pour smartphone utilisée pour compiler et rapporter les résultats. Mercredi soir, les résultats complets n’avaient toujours pas été rendus publics.

Les experts en cybersécurité qui ont examiné une version de l’application qui a été rendue publique plus tard ont déclaré que l’application pour smartphone souffrait de défauts techniques et de conception et semblait avoir été précipitée.

Plus tôt aujourd’hui, Morello a pris son Twitter d’écrire: “Depuis mon sombre sinistre en tant qu’aide d’un sénateur américain, je ne pèse généralement pas sur les affaires électorales, mais si ce qui s’était passé en Iowa s’était produit en Iran ou au Venezuela, il y aurait des appels à une invasion américaine pour renverser un régime démocratique.”

Avec 96,9% des circonscriptions déclarantes, les résultats révèlent que Pete Buttigieg est à 26,2%, Bernie Sanders à 26,1%, Elizabeth Warren à 18,2%, et Joe Biden à 15,8%

Après le président du Comité national démocrate Tom Perez a appelé les responsables démocrates de l’Iowa à reconsidérer immédiatement le vote du caucus de lundi, président du Parti démocrate Prix ​​Troy a publié une déclaration, déclarant: “Bien que je reconnaisse pleinement que les circonstances de signalement lundi soir étaient inacceptables, nous devons aux milliers de volontaires démocrates de l’Iowa et de caucusgoers de rester concentrés sur la collecte et l’examen des résultats entrants.

“Si une campagne présidentielle conforme au plan de sélection des délégués de l’Iowa demande un recanvage, la IDP est préparé “, at-il noté.” Dans une telle circonstance, le IDP vérifiera les documents papier du rapport, tels que fournis par les présidents de circonscription et signés par les représentants des campagnes présidentielles. ”



