Rage Against The Machine Guitarist repousse les critiques de Coachella

RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello a rejeté les critiques adressées au groupe en ligne pour la vedette cette année Coachella Festival.

Un fan a tweeté: “Rage. juste FYI Coachella tix commence à environ 500 $ et fusée céleste à partir de là. Il n’y aura pas de révolution dans ce festival, c’est un festival pour les gens qui peuvent se le permettre. “

Le fan a ajouté: “Façon de jouer selon vos valeurs! Je veux dire que je suis pour vous les gars qui se réunissent, mais s’il vous plaît n’essayez pas de faire en sorte d’être une sorte de cause, ce n’est pas. C’est pour les gens de prendre des photos et des vidéos d’être à un «nostalgique» RATM Réunion.”

Une autre personne a écrit sur Morellocanaux sociaux: “Zack De La Rocha précédemment: Burnin Mansions de Dallas à Malibu, consultez mon CV votre résidence est un résidu. Zach de la Rocha maintenant: nous sommes en tête d’affiche Coachella. “

En réponse, Morello a souligné que le groupe avait déjà titré l’événement deux fois dans le passé, écrivant: “Auparavant: Rage titré Coachella 1999. Auparavant: Rage titré Coachella en 2007. #YaLateOnYaHate. “

Coachella aura lieu les week-ends du 10 avril au 12 avril et du 17 avril au 19 avril à l’Empire Polo Club à Indio, en Californie.

