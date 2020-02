Rage Against the Machine Headlining Reading + Leeds 2020

Les organisateurs des festivals de Reading et de Leeds viennent de se rendre sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.

L’action commence fin août, bien que la frénésie annuelle commence maintenant.

Les performances de vendredi seront mises en vedette par la sensation de rap Stormzy; Les émissions de samedi mettront en vedette l’ancien leader d’Oasis Liam Gallagher; et dimanche se vantera de Rage Against the Machine, la seule vedette américaine des Festivals. Un certain nombre d’autres artistes, dont Courteeners, Gerry Cinnamon et Migos, pour n’en nommer que quelques-uns, apparaîtront également.

Ce concert de haut niveau est le dernier d’une série d’opportunités récentes pour le groupe de rock basé à Los Angeles, qui s’est réuni fin 2019 après une interruption de huit ans. De plus, Rage Against the Machine est programmé pour faire la une de Coachella 2020, qui se déroulera sur deux week-ends, entre le 10 et le 12 avril, ainsi que les 17 et 19 avril.

Hier, Rage Against the Machine a également annoncé une tournée mondiale, appelée Public Service Announcement Tour. La série de 40 concerts commencera à El Paso, au Texas, le 26 mars et se terminera à Cracovie, en Pologne, le 10 septembre. Rage se rendra également en République tchèque, en Europe occidentale et au Canada pendant la tournée. Les fans peuvent acheter des billets dès le jeudi 13 février et Ticketmaster a mis en exclusivité.

La machine à sous de Rage’s Reading et Leeds a été une surprise (pour la plupart désagréable) pour certains fans plus jeunes, bien que le groupe ait déjà joué le spectacle plusieurs fois; la plus récente de ces apparitions remonte à 2008.

Le groupe de quatre musiciens s’est formé il y a près de 30 ans, en 1991. À l’exception du chanteur principal Zack de la Rocha, les membres de Rage Against the Machine ont également créé un groupe latéral, Audioslave, en 2001. Chris Cornell, qui était le leader Le chanteur de Soundgarden et d’Audioslave s’est suicidé en mai 2017.

Les festivals de lecture et de Leeds 2020 auront lieu du 28 au 30 août. Les billets en vente générale devraient être disponibles le jeudi 13, bien que les propriétaires de Barclaycard puissent acheter des laissez-passer actuellement, et avec une remise de 10%.