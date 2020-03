Rage contre la machine reporte les dates de retrouvailles au milieu d’une épidémie de coronavirus

Rage Against the Machine a reporté sa première tournée de retrouvailles avec Run the Jewels, citant des préoccupations de santé publique concernant la pandémie de coronavirus. Ils repousseront leurs dates de printemps aux États-Unis et au Canada avec l’intention de reprendre la tournée comme prévu après le 20 mai. Voir l’annonce du groupe ci-dessous.

Rage Against the Machine a annoncé en janvier qu’ils se réunissaient à Coachella cette année, qui a été reportée à octobre mardi. Rage Against the Machine et Run the Jewels rejoignent la liste croissante des annulations et des reports liés au coronavirus, qui comprend des promoteurs comme AEG et Live Nation suspendant d’autres tournées de printemps.

