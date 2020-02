Ralf Scheepers dit que le prochain album de Primal Fear Studio sera le “ meilleur ” apocalypse de 2018

Tony Webster de l’émission de radio “The Metal Command” a récemment mené une interview avec le chanteur Ralf Scheepers de vétérans métallurgistes allemands PEUR PRIMAIRE. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat via le SoundCloud widget ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur l’avancement de leur prochain album studio, prévu pour 2020 via Explosion nucléaire:

Ralf: “Nous continuons d’enregistrer. J’ai encore deux chansons à chanter, en fait. Tapis [[Pécheur, basse]enregistre également des basses et nous mixons début février avec Jacob Hansen. Tout le monde attend vraiment avec impatience les résultats finaux. Nous sommes vraiment satisfaits des résultats finaux. La plupart des gens disent qu’il est difficile de dépasser ‘Apocalypse’, mais je dis que ce sera surmonté. [Laughs]”

Sur PEUR PRIMAIREtournée nord-américaine à venir avec SYMPHONY X et VENT DE FEU:

Ralf: “Je ne sais pas encore, mais je sais que ce sera un bon moment. Nous connaissons les musiciens depuis de très nombreuses années. Nous n’avons jamais tourné ensemble, mais à mon avis, c’est un très bon package pour les fans. Vous doivent faire ce genre de choses de nos jours. Il y a tellement de compétition. Il y en a toujours eu, mais maintenant il y a beaucoup trop à offrir, et vous devez faire quelque chose pour plaire aux fans et avoir un bon package pour rassembler les gens J’espère que cela va se produire. Les préventes commencent peut-être déjà. Je ne sais pas. Certaines personnes ont peut-être déjà les billets et c’est vraiment bien, c’est une bonne chose. Vous êtes Il y a des groupes vraiment géniaux, VENT DE FEUet bien sûr, nous avons tous hâte de recommencer, de revenir en Amérique. “

Pour garder sa voix en forme:

Ralf: “Je n’ai pas fait tellement différent de ce que j’ai toujours fait. Peut-être parce que j’enseigne, je fais mes propres exercices. [Laughs] Je fais exactement ce que je recommande à tous mes élèves et cela aide vraiment en termes de maintien de la voix. Je peux sentir et entendre mon propre changement [voice], mais les gens ne le font pas parce que c’est très, très sensible quand il s’agit d’entendre quelle est la différence dans votre voix. Les gens entendent qu’il y a une différence depuis le RAYON GAMMA fois maintenant, mais je pense aussi que c’est une bonne chose ce qui s’est passé parce que ça devient plus rugueux et croustillant et rauque [sound]. C’est une bonne chose dans le heavy metal. [Laughs]”

Sur l’approche musicale de PEUR PRIMAIREprochain album studio:

Ralf: “Nous sommes toujours sur la bonne voie, au même niveau que nous «Livrer le noir» et ‘Apocalypse’. C’est aussi un signe que nous sommes tous satisfaits de la façon dont les derniers albums se sont déroulés en termes de son et de chansons. Fondamentalement, cette ligne rouge va se poursuivre. “

Pourquoi PEUR PRIMAIRELe son est resté si “cohérent” depuis ses débuts éponymes en 1998:

Ralf: “La cohérence est en quelque sorte collée ensemble et passe par l’épaisseur et la fin. C’est essentiellement ce que chaque groupe qui réussit doit passer. Il y a des hauts et des bas, comme [in] les mariages. Que vous sachiez ce que vous voulez ensemble ou pas, et que vous vouliez rester ensemble – il y a tellement d’ego partout. Je ne dirais pas… chaque musicien doit [have] une sorte d’ego, sinon, il ne pourrait pas être musicien. C’est un fait. Mais si vous avez cinq egos ensemble, ces egos doivent fonctionner. Parfois, ils font mieux et parfois non, mais en gros, si vous vous rappelez pourquoi vous faites cela, alors vous reviendrez toujours au même point que si vous restez avec les gars, vous aurez un équipe solide qui se passe ici. Une équipe signifie également que vous devez tous vous prononcer contre la décision de quelqu’un d’autre. Après quelques années, lorsque les années passent, vous découvrez que ces décisions ont toujours été bonnes. Si quelqu’un n’accepte plus ces décisions, nous ne forcerons personne à rester avec nous. C’est exactement ce qui s’est passé. Nous essayons de ne pas avoir de mauvais sang avec un ancien membre ou autre, mais certaines personnes ont tendance à parler et vous ne pouvez pas le changer. “

Sur sa relation avec le membre co-fondateur Pécheur:

Ralf: “Tout d’abord, nous nous entendons très bien personnellement. Ensuite, il y a la responsabilité que vous avez et c’est ce que nous prenons vraiment très au sérieux, vous avez une responsabilité en quelque sorte envers vos fans. Ils ont montré leur visage quand ils achètent l’album et ils viennent aux concerts. Parfois, vous devez parfois dépouiller vos problèmes personnels et réfléchir à ce que ces fans attendent de vous, et c’est la cohérence et c’est le groupe PEUR PRIMAIRE quand ils viennent aux spectacles. C’est vraiment la responsabilité que Mat et moi avons d’un côté, c’est une entreprise, et de l’autre, c’est amusant. Nous avons combiné ce que nous avons commencé par plaisir quand nous avions encore du travail. Ensuite, nous avons combiné avec ce que nous avions plus tard lorsque nous avons fait cela en tant qu’entreprise. C’est une autre histoire si vous faites cela en tant qu’homme d’affaires, puis en tant qu’homme amateur, mais nous avons eu la chance de continuer, en s’amusant et en ayant aussi les mauvaises choses du côté des affaires. “

Sur PEUR PRIMAIREle processus d’enregistrement avec Pécheur agissant en tant que producteur:

Ralf: “Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres. Je ne sais pas comment Tapis travaille avec d’autres groupes. Je pense que c’est facile pour lui avec PEUR PRIMAIRE parce que nous savons exactement ce que nous voulons. Il n’y a pas tellement de discussions sur la façon de changer les choses ici ou là. Si vous avez 14 chansons, il y a peut-être deux ou trois pistes dont nous parlons à la fin où nous devons changer les choses, mais en gros, lorsque nous échangeons des démos et des idées et des trucs, nous savons exactement quelle voie emprunter. C’est une bonne chose parce que nous avons grandi ensemble depuis plus de 20 ans maintenant et vous pouvez vraiment l’entendre. Je ne sais pas comment il travaille avec d’autres groupes, mais PEUR PRIMAIRE, vous pouvez vraiment dire qu’en fin de compte, nous participons tous à la production, mais quelqu’un doit avoir la décision finale à la fin et c’est toujours Tapis. C’est une bonne chose car il sait exactement ce qui est le mieux pour PEUR PRIMAIRE. “

PEUR PRIMAIREdernier album de, “Apocalypse”, a été publié en août 2018 via Frontiers Music Srl.

En septembre 2018, PEUR PRIMAIRE a annoncé son retour Dossiers d’explosion nucléaire.