Rammstein annonce les dates de sa tournée nord-américaine d’été

Rammstein a enfin révélé les détails de sa tournée nord-américaine. Le groupe a partagé des teasers sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière – et maintenant ils ont finalisé leurs plans.

La série de 10 spectacles débutera au Parc Jean-Drapeau de Montréal le 20 août et se terminera par un set au Foro Sol de Mexico le 27 septembre. Ils visiteront également Philadelphie, Washington, Minneapolis, Chicago, Foxborough, East Rutherford, San Antonio et Los Angeles.

Les billets seront mis en vente le vendredi 24 janvier à partir de 10 heures, heure locale, tandis que les préventes et les forfaits spéciaux seront disponibles via Rammstein’s. site officiel.

Pour marquer la nouvelle, Rammstein a publié une bande-annonce, ainsi qu’une liste complète de leurs émissions nord-américaines.

Avant leur escapade en Amérique du Nord, Rammstein effectuera une tournée à travers l’Europe à partir de mai pour soutenir leur dernier album éponyme – le suivi du Liebe ist für alle da de 2009. Rammstein est sorti en mai dernier via UMe / Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis. Produit par Olsen Involtini avec Rammstein, l’album a été mixé dans un studio de Santa Monica, en Californie, avec Rich Costey, un producteur américain qui a déjà travaillé avec Muse, Rage Against The Machine et Franz Ferdinand, entre autres.

Pendant ce temps, le chanteur de Rammstein Till Lindemann et son Lindemann projet a récemment publié un total de cinq vidéos pour le morceau «Ach So Gern». La chanson figure sur leur disque actuel F & M.

Rammstein joue les dates de tournée nord-américaines 2020 suivantes:

20 août: Montréal Parc Jean-Drapeau, QC

23 août: Philadelphia Lincoln Financial Field, PA

27 août: Washington Fedexfield, DC

30 août: Minneapolis Us Bank Stadium, MN

03 septembre: Chicago Soldier Field, IL

06 septembre: Foxborough Gillette Stadium, MA

10 septembre: East Rutherford Metlife Stadium, NJ

16 septembre: San Antonio Alamodome, TX

19 septembre: Los Angeles Los Angeles Memorial Coliseum, CA

27 septembre: Mexico Foro Sol, Mexique.

Écoutez le meilleur de Rammstein sur Apple Music et Spotify.