Rammstein annonce son retour attendu au CDMX!

La machine allemande la plus parfaite et la mieux huilée vient d’annoncer son retour à Mexico pour la première fois depuis 2016. Rammstein Il a fait l’annonce à travers une vidéo avec la légende “GET READY, AMERIKA!”, Dans laquelle les États canadiens et américains s’illuminaient progressivement, et finalement ce que nous attendions tous, un petit point au centre de notre pays.

Cette annonce vient en prolongement de sa tournée européenne actuelle qui présente son album 2019 Untiteled (ou Rammstein). En plus de Mexico, les éléments suivants sont indiqués: Québec, New York, Pennsylvanie, Maryland, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Texas et Californie.

Selon les résultats des listes annuelles officielles allemandes publiées par GfK, nouvelles qui apparaissent sur le site officiel de Rammstein, son album sorti en 2019 a été le plus réussi de l’année. Depuis que l’album Untiteled s’est vendu à 260 000 exemplaires au cours de la première semaine et était numéro 1 sur les cartes de 14 pays.

La dernière visite du groupe allemand a eu lieu mi-2016 à l’Autodrome Hermanos Rodríguez en tête du Hell and Heaven Fest, bien qu’ils aient profité du réveillon du Nouvel An des deux dernières années pour faire quelques présentations sur les belles plages de Puerto Vallarta.

Il n’y a toujours pas de lieu confirmé pour le retour de Rammstein à Mexico, mais plusieurs paris indiquent qu’il n’y a que deux endroits qui pourraient recevoir le spectacle puissant que Till Lindemann et compagnie ont mis en scène: le Palais des Sports et l’arène de Mexico. On ne peut qu’attendre que le groupe confirme le lieu et la journée dans lequel nous les reverrons enfin jouer tous ces rochers perforés qu’ils ont.