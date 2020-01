Rammstein annonce une deuxième date au CDMX Sun Forum!

Nous savions que un seul concert ne suffirait pas à tous les fans de Rammstein à Mexico. Depuis que le retour du groupe allemand dans notre pays a été annoncé (daté du 27 septembre) dans le cadre de La tournée de promotion Untiteled (ou Rammstein) à travers certaines villes, nous savions que cela se produirait.

Dès les premières heures de la prévente le 23 janvier, et comme prévu, les billets sont allés comme des petits pains et de nombreux fans ont voulu acheter des billets pour voir Till Lindemann et compagnie. Il y a eu une dernière chance dans la vente générale bien que comme tout ce qui est bon, ça a fini très vite …

Mais ne t’inquiète pas parce qu’ils ont encore une dernière chance d’être dans ce concert et de vivre l’immense spectacle que le groupe allemand joue en live. Grâce à l’énorme battage médiatique et à l’émotion du public mexicain, Rammstein a décidé d’ouvrir une autre date au Sun Forum de Mexico pour tous ceux qui n’ont pas atteint le ticket même avec les chelas. La deuxième présentation puissante aura lieu le 26 septembre.

La vente générale débutera ce vendredi 24 janvier à 14h30 via le système Ticketmaster, donc il n’y a aucune excuse pour manquer l’un des spectacles les plus attendus cette année dans notre pays, où Rammstein jouera sûrement ses plus grands succès combinés avec des chansons de son dernier album studio.

Les prix sera le suivant pour le Deuxième rendez-vous de Rammstein au Foro Sol:

Feuerzone GA 2280 $

Général 1680 $ AU

Général B 980 $

Vert 2280 $ AU

Orange 1380 $ AU

Vert B 1180 $

Orange B 800 $

Vert 650 $ C

Orange 450 $ C

La dernière fois que Rammstein a joué à Mexico, c’était en 2016, quand ils ont dirigé le festival Hell and Heaven à l’autodrome Hermanos Rodríguez. Deux ans plus tard, ils retourneraient dans notre pays, uniquement vers une destination différente, Puerto Vallarta. Sur les plages de Jalisco, le groupe a décidé de faire deux concerts pour recevoir le Nouvel An, et en 2019 Till Lindemann a organisé une exposition solo au Frontón México dans le même but.